У ведущей Лиги чемпионов в прямом эфире порвалось платье и 'выпала грудь'. Видео

Звезда американского телевидения и ведущая спортивных трансляций Кейт Скотт попала в забавную, но неловкую ситуацию во время эфира студии CBS Sports, посвящённого матчам Лиги чемпионов. 44-летней британки под грудью порвалось платье.

Во время общения с экспертами, среди которых были Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс, Кейт потянулась через стол, чтобы обменяться "фистбампом" [жест, когда два человека слегка ударяют кулаками друг о друга] с бывшим футболистом сборной США Клинтом Демпси. В этот момент её топ неожиданно разошёлся под рукой, и ведущей пришлось срочно прикрывать место разрыва ладонью.

После короткой паузы Скотт, заметно смутившись, призналась в случившемся, воскликнув: "О, я порвала свой топ!" — чем вызвала взрыв смеха у коллег в студии. Особенно бурно реагировал Майка Ричардс, который, смеясь, подшутил над ситуацией: "Теперь ты знаешь, как это бывает! Дай-ка потянуться ещё раз!"

Зрители тут же вспомнили, что сам Ричардс ранее не раз попадал в подобные истории. В январе он потерял пуговицу на пиджаке, празднуя гол "Барселоны" против "Бенфики", а в октябре 2023 года порвал брюки, пытаясь повторить празднование Килиана Мбаппе прямо в эфире, доведя до слёз смеха Скотт и Каррагера.

Поклонники программы тоже не остались равнодушными: "И никто даже не предложил Кейт свой пиджак!" — написал один из пользователей X (Twitter). Другой добавил: "Эта команда просто великолепна!"

Несмотря на курьёз, Кейт Скотт быстро собралась и продолжила вести эфир, прикрывая повреждённую часть одежды рукой.

Телеведущая известна своим профессионализмом и чувством стиля: всего месяц назад она блистала на церемонии "Золотого мяча" в Париже вместе с мужем, бывшим боксёром Маликом Скоттом.

