У Украины есть все карты? Как нам обыграть Азербайджан, который остался без тренера

Сегодня украинская футбольная сборная проведет второй сентябрьский матч отбора на ЧМ-26. Будем играть против Азербайджана, который был разбит Исландией 5:0. Но значит ли это, что нам выпал легкий соперник? OBOZ.UA разбирался в вопросе. И первый вывод - очень не советуем недооценивать эту команду.

В последний момент Азербайджан остался без тренера

Вчера среди дня пришла новость, которая подняла настроение всем украинским фанатам: Фернанду Сантуш был уволен с должности главного тренера Азербайджана. Примечательно, что местная Федерация футбола прислушалась к собственным болельщикам, потому что им надоело, что ничего не меняется. Сантуш в стане четырех сборных выигрывал только с Португалией, но с Милли (локальное название сборной Азербайджана) он не смог выиграть хотя бы раз из 11 игр! Разгром от Исландии стал финальным поводом развести пути коуча и команды.

Интересно, как медиа пишут о финансовых интересах Сантуша в Азербайджане: 70-летний специалист не хотел уходить в отставку сам и ждал решения. Ведь за расторжение контракта ему давали компенсацию в 2 миллиона евро. Теперь португалец и от головной боли избавился, и деньжат получил. В матче против Украины будет руководить тренер молодежки Айхан Аббасов.

Какая сила у Азербайджана?

Просто сейчас это идеальный вариант, чтобы восстановить репутационные потери. Украина в рейтинге УЕФА 13-я в рейтинге УЕФА. Исландия, которая разбила нашего будущего соперника 5:0, в списке европейских сборных 35-я, тогда как Азербайджан аж на 44-й строчке. Кажется, что есть простая возможность зацепиться за очки. И все же "донт пуш зе хорсес". Перед матчем Ребров подобрал, кажется, самые главные слова:

"Надеюсь, эту пресс-конференцию не будут слушать наши игроки. Потому что когда команды меняют тренеров, это может восприниматься по-разному. Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Я смотрел матчи, в частности первый тайм с Исландией — не считаю, что сборная Азербайджана сыграла очень слабо. Она действовала организованно, но, к сожалению, не создавала моментов" - Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины

Да, Милли выглядели растерянными, когда пускали от Исландии. Но до первого гола скандинавы тоже могли вынимать мячи из собственной сетки. Азербайджан дважды пропустил со стандартов, игровые голы пришли через левый фланг. Просто сейчас там у желто-синих нет четкого исполнителя и от Реброва зависит, достойного ли футболиста он поставит в эту зону.

Кстати, о стандартах - иронично, что именно через них подопечные тогда еще Сантуша пытались забивать. Схема простая: угловые и штрафные подачи со второго касания имеют целью движение вперед, чтобы найти рикошет или свободного форварда. Зная наши проблемы с этим, нужно концентрироваться на нивелировании такой угрозы уже сейчас, ведь дефицитных очков для группы не так много и у нас появился солидный скандинавский соперник за второе место.

На руку Украине отсутствие одного из сильнейших футболистов - Наримана Ахундзаде. Именно его точные и своевременные действия помогли "Карабаху" пройти квалификацию ЛЧ и заскочить в большую группу. Но после Исландии нападающий травмировался и вынужден будет наблюдать за игрой только с трибун. Хотя кажется, что соперник уже понял свой статус андердога и готов создавать сюрпризы.

А что может показать Украина?

Просто сейчас это шанс восстановить репутацию. Украина абсолютный фаворит пары, надо только определить кого выпускать. Отсутствуют многие футболисты: Лунин, Яремчук, Дубинчак, Миколенко, Тымчик. Цыганков, который и без того был недоступен, теперь точно полетел в Испанию на лечение. Тренерский штаб доволен тем, как отыграли дебютанты и мы имеем высокую вероятность увидеть их на поле даже со старта. В частности, Очеретько, который вышел против Франции лишь на последние 10 минут и показал красивую игру.

Украина просто не имеет права терять очки в этом выездном матче. Надо брать 3/3 - другого результата мы как фанаты не примем. Матч с французами был сложным и там мы не контролировали игру (за исключением небольшого отрезка во втором тайме). Хорошо, можем списать на разницу в классе, но этот выездной матч надо полностью покорить себе. Бонусом для нас станет дорога: желто-синие тоже летят издалека, но если нам надо преодолеть 2,5 тысячи километров, то хозяевам сегодняшней игры аж 5 тысяч! Добавьте сюда еще ощутимую смену климата. Но для тех 3 очков нужна реализация, потому что без голов нужного результата не получить. Создавать моменты - хорошо; наращивать возможности - хорошо; превращать эти моменты в возможности и голы - идеально.

Где и когда смотреть матч?

2-й матч отбора к ЧМ-2026 Азербайджан — Украина пройдет сегодня в Баку. Начало игры в 19:00 по Киеву. Игру покажет MEGOGO. После этого сборная уходит на паузу до октября - там нас ждет выезд в Исландию и домашняя игра против Азербайджана. Третий этап отбора пройдет в ноябре.