Украина нашла ключ зажигания. Чего не хватило в матче с Францией для ничьей: обзор матча отбора ЧМ-2026

Вчера сборная Украины начала свой путь в отборе на ЧМ-26. Желто-синие уступили Франции со счетом 0:2, хотя в отдельные моменты были на уровне или даже сильнее команды Дешама. OBOZ.UA анализирует, что же было не так во вчерашнем матче и почему Ребров и компания в очередной раз не могут нормально изучить соперника.

Стартовые составы

Украина: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Зинченко, Калюжный, Ярмолюк, Зубков, Судаков, Гуцуляк, Довбик

Франция: Меньян, Кунде, Конате, Упамекано, Динь, Чуамени, Кане, Дуэ, Олисе, Барколя, Мбаппе

Первый тайм. Оборона без идеи

На самом деле очень сложный тайм. Украина без мяча не выходила за половину поля, мы выжидали движение. Ну а французы не стояли ни секунды: на принятие решения уходило лишь мгновение и игра постоянно переходила в бег. Большая ответственность была на опорной зоне и именно оттуда пришел пропущенный гол: Барколя бежал по флангу, его закрывали массивом игроков, но пришли туда и опорники. В свободную зону включился Олисе и ему надо было только правильно подстроиться под удар - это не стало проблемой для звезды "Баварии". Особенность эпизода: именно Майкл начал эту атаку передачей со своей половины.

Игра Франции вчера - сплошная красота. Неожиданные передачи пяткой, внезапное смещение в другую сторону, ускорение вместо дриблинга... Все это сбивало координацию желто-синих и в течение всего тайма мы так и не нашли противодействие. Стоит учитывать и абсолютную уверенность: соперники играли 3-3-4, иногда и по 5 игроков атаки стояли на границе нашей штрафной. Даже Довбик приходил на фланг, чтобы помочь количеством. Все это мешало строить тактические решения, потому что снова и снова защитники были вынуждены срочно возвращаться в защиту, а не поддерживать действия впереди.

Создать атаку было действительно проблемой. Понятно, что умелые французы качественно закрывали зоны и обрезали наши попытки. Но не удавалось даже зацепиться за мяч на уровне центра поля. Мы просто били вперед с надеждой на хаотичный прием. И в этот момент Кунде или Динь пасовали на голкипера, после чего штурм трехцветных начинался заново. Когда часы показывали лишь 30-ю минуту, казалось, что игра идет уже бесконечно долго.

Французы заставляли нас нервничать и спешить. Без достойного противодействия гости не уставали в обороне, поэтому могли агрессивно давить. Это приводило к обрезкам уже с первого касания. Например, передача Зубкова назад вместо обыгрыша и попытки идти вперёд - кульминация; тогда повезло, что Трубин потащил второй суперудар Олисе.

Французы вели игру, статистически уничтожали желто-синих, проведя 8 ударов и имея более 91% точности передач. В графе украинцев были сплошные нули; по воротам удар был один, да и тот срезка от Довбика. С такими сильными оппонентами это вроде бы логично. Но действительно ли Украина вообще ничего не умеет и просто находится на поле? В первом тайме ни одной идеи мы так и не увидели.

Второй тайм. Луч надежды затмевает разница в классе

После перерыва Франция заиграла медленнее. Такое впечатление, что в перерыве тренерский штаб увидел, как Исландия бьет Азербайджан и решил сохранить силы. Забарный начал персонально играть против Мбаппе, который в таком темпе перешел на чистого форварда и больше не бегал по флангам, а действовал прямолинейно. С этого момента будто начал формироваться футбол, к которому украинцы тренировались во время сборов.

И именно в этот момент стала понятна основная проблема этого матча: нам нужно больше игроков. Защитники действовали разумно, на Барколя или Дембеле в опасной близости к штрафной выходили двое футболистов, закрывая пространство. Но рядом подбегали техничные Олисе, Коне, Чуамени и Мбаппе, которых тоже надо было закрывать по двое. Без занятых двойным прессингом защитников возникала свободная зона, где французам было достаточно места для удара. Именно так мы пропустили и именно по такому сценарию даже более медленная команда Дешама продолжала искать второй гол.

В такой закрытой структуре выход из обороны пытались оформить через голкипера, Трубину надо было загружать как можно дальше, чтобы дотянуться до Довбика, минуя плеяду подвижных соперников в центре. Да и за стандарты зацепиться тоже не удавалось: вроде Гуцуляк и Зубков смогли дать немного угловых для украинцев, но подачи были обычными, с ними легко могли справиться высоченные Упамекано и Конате. Именно последний спас с линии после удара Довбика головой в 15 суперминутах.

Активность желто-синих возникла ниоткуда - и заставила французов нервничать. Мы действительно увидели, что Украина таки умеет играть, просто ключ зажигания непонятно у кого находится. Там уже и Забарный мог забивать с метра, но мяч предательски влетел в стойку. Стремительно, точно, каждый третий пас пяткой - ну это было действительно красиво. С 65-й минуты пошла равная игра, мы были действительно угрозой для трехцветных и в обыгрыш смело шли вообще все. Ребров увидел потребность улучшить эту тактику и выпустил Назаренко с Ванатом.

Французы так и не смогли подстроиться под новый стиль желто-синих, поэтому использовали высокие позиции. Чуамени вырезал передачу через половину поля на Мбаппе, а тот профессионально отправил Забарного в турне поодаль. Дальше дело техники и второй гол. Четверть матча Украина провела на сильной ноте, и понимание, что работа у Меньяна появилась только под конец игры - это для нас плохо.

0:2 - Франция легко забирает 3 очка и готовится к Исландии. Украина же собирает чемоданы в Азербайджан. Несмотря на взрывной период второго тайма, в целом матч для большинства футболистов провальный. Нас ждет не такая сильная и техничная команда, выигрывать жизненно необходимо. Если и там не возьмем очков - то действительно следует будет задуматься о необходимости этого турнира.