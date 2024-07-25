"У меня есть проблема". Свитолина отказалась жить в Олимпийской деревне

Третья ракетка Украины Элина Свитолина (№31 WTA) на Олимпиаде-2024 снимет для себя квартиру в Париже. 29-летняя одесситка отказалась жить в Олимпийской деревни из-за проблем со здоровьем.

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По словам Свитолиной, у нее болит спина, поэтому она не может даже долго сидеть.

"Потому что потом нужно три часа массировать все седалищные нервы, которые зажимают немного. Поэтому решила, что буду рядом, сняла здесь квартиру. Мне так комфортнее и для здоровья тоже хорошо. Я завтра еду на церемонию открытия и буду там, увижу всех", - сказала Свитолина в интервью "Суспильне.Спорт".

Напомним, что Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии. При этом пока неизвестно, будет ли Элина единственным знаменосцем нашей делегации на церемонии, так как в Токио-2020 сине-желтый стяг несли сразу два спортсмена.

Как сообщал OBOZ.UA, XXXIII Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Торжественная церемония открытия пройдет в пятницу, 26 июля.

Шоу впервые в истории пройдет не на стадионе, а на реке. Организаторы решили провести мероприятие на Сене, причем парад атлетов будет проводиться на лодках.

Накануне появился фоторепортаж,с чем столкнулись украинцы в Олимпийской деревне Парижа-2024.

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