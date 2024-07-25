С чем столкнулись украинцы в Олимпийской деревне Парижа-2024. Эксклюзивный фоторепортаж

В столице Франции Париже в пятницу, 26 июля, стартуют 33-и летние Олимпийские игры. Официальная церемония открытия впервые в истории пройдет не на стадионе, а на реке. Организаторы решили провести шоу на Сене, причем парад атлетов будет проводиться на лодках.

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Пока же спортсмены обживаются в Олимпийской деревне. В Париж прибыли и первые украинские атлеты. Всего нашу страну представляют 140 спортсменов, которые выступят в 26 дисциплинах. Особые медальные надежды болельщики связывают с греко-римской борьбой, дзюдо, прыжками в высоту. Кроме того, "сине-желтые" впервые принимают участие в футбольном олимпийском турнире.

В Олимпийской деревне пока немноголюдно. Спортсмены привыкают к условиям проживания. Организаторы и хозяева Олимпиады предоставили участникам Игр достаточно комфортные номера со всеми удобствами. Также в распоряжении атлетов будут комнаты для восстановления, массажные кабинеты.

Интересно, что участником Игр разрешается забрать одеяла и покрывала из своих номеров в память о выступление на парижском турнире. OBOZ.UA предлагает своим читателям фоторепортаж из олимпийской деревни.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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