Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2024

В столице Франции Париже в пятницу, 26 июля, состоится официальная церемония открытия 33-х летних Олимпийских игр. Впервые в истории грандиозное шоу состоится за пределами стадиона – организаторы соревнований решили провести его на речке Сена, а парад атлетов состоится на лодках.

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Как информирует "Суспильне Спорт", флаг Украины на церемонии будет нести бронзовая призерка Игр в Токио-2020 теннисистка Элина Свитолина. При этом пока неизвестно, будет ли 29-летняя одесситка единственным знаменосцем нашей делегации на церемонии, так как в Токио-2020 сине-желтый стяг несли сразу два спортсмена.

На летних Играх это третий раз, когда украинскую делегацию на открытии ОИ возглавит женщина. Ранее с флагом Украины выходили Яна Клочкова и Елена Костевич.

ВСЕ ЗНАМЕНОСЦЫ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЛЕТНИХ ОИ

Атланта-96 –Сергей Бубка (легкая атлетика)

–Сергей Бубка (легкая атлетика) Сеул-2000 – Евгений Браславец (парусный спорт)

– Евгений Браславец (парусный спорт) Афины-2004 – Денис Силантьев (плавание)

– Денис Силантьев (плавание) Пекин-2008 – Яна Клочкова (плавания)

– Яна Клочкова (плавания) Лондон-2012 – Роман Гонтюк (дзюдо)

– Роман Гонтюк (дзюдо) Рио-2016 – Николай Мильчев (стендовая стрельба)

– Николай Мильчев (стендовая стрельба) Токио-2020 – Елена Костевич (пулевая стрельба), Богдан Никишин (фехтование)

Напомним, вместе со Свитолиной в теннисном турнире на Олимпиаде-2024 от Украины выступят Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, а также сестры Киченок.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне для Украины официально стартовали олимпийские соревнования, которые наши соотечественники открыли шокирующем поражением в футбольном турнире.

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