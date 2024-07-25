Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады-2024
В столице Франции Париже в пятницу, 26 июля, состоится официальная церемония открытия 33-х летних Олимпийских игр. Впервые в истории грандиозное шоу состоится за пределами стадиона – организаторы соревнований решили провести его на речке Сена, а парад атлетов состоится на лодках.
Как информирует "Суспильне Спорт", флаг Украины на церемонии будет нести бронзовая призерка Игр в Токио-2020 теннисистка Элина Свитолина. При этом пока неизвестно, будет ли 29-летняя одесситка единственным знаменосцем нашей делегации на церемонии, так как в Токио-2020 сине-желтый стяг несли сразу два спортсмена.
На летних Играх это третий раз, когда украинскую делегацию на открытии ОИ возглавит женщина. Ранее с флагом Украины выходили Яна Клочкова и Елена Костевич.
ВСЕ ЗНАМЕНОСЦЫ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЛЕТНИХ ОИ
- Атланта-96 –Сергей Бубка (легкая атлетика)
- Сеул-2000 – Евгений Браславец (парусный спорт)
- Афины-2004 – Денис Силантьев (плавание)
- Пекин-2008 – Яна Клочкова (плавания)
- Лондон-2012 – Роман Гонтюк (дзюдо)
- Рио-2016 – Николай Мильчев (стендовая стрельба)
- Токио-2020 – Елена Костевич (пулевая стрельба), Богдан Никишин (фехтование)
Напомним, вместе со Свитолиной в теннисном турнире на Олимпиаде-2024 от Украины выступят Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, а также сестры Киченок.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне для Украины официально стартовали олимпийские соревнования, которые наши соотечественники открыли шокирующем поражением в футбольном турнире.
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