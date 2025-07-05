'Ты уверен, что надо брать Шеву, а не Реброва?' Джанлука Галлиани впервые рассказал, как 'Милан' покупал Шевченко

Сын бывшего вице-президента "Милана" Джанлука Галлиани рассказал, что перед подписанием контракта с Андреем Шевченко клуб всерьёз раздумывал, кого брать – его или Сергея Реброва. Решающее слово тогда сказал спортивный директор Ариедо Брайда, уверенный в будущем "Золотом мяче".

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В интервью Sportitalia Джанлука вспомнил, как в конце 90-х отец – Адриано Галлиани – присутствовал на решающем матче с участием "Динамо" Киев, чтобы лично оценить Шевченко. Однако в той игре украинский форвард выглядел бледно, в то время как Ребров провёл выдающийся матч. Это вызвало сомнения у Галлиани-старшего, и он спросил у Брайды: "Ты уверен, что нужно брать именно Шевченко, а не Реброва?"

Брайда, следивший за Шевченко на протяжении месяцев, не колебался: "Он станет великим игроком, он выиграет Золотой мяч", – заявил он. Как известно, спустя несколько лет украинский нападающий действительно стал обладателем "Ballon d'Or" и одним из главных символов "Милана" начала 2000-х.

По словам Джанлуки, именно такие решения показывают, что никакой алгоритм не способен заменить футбольное чутьё профессионала.

Напомним, что Шевченко перешел в "Милан" в начале 1999 года. Итальянский клуб заплатил за украинского форварда 41 миллиард лир (примерно 25 миллионов долларов).

В дебютном сезоне за "Милан" Андрей Шевченко стал безоговорочным лидером атаки: он забил 29 мячей во всех турнирах – 24 в Серии А, четыре в Кубке Италии и один в Лиге чемпионов.

Это почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя в команде, Оливера Бирхоффа (14 голов). На долю украинца пришлось 37% всех голов "Милана" в чемпионате, и он заслуженно стал лучшим бомбардиром сезона.

Всего за "россонери" Шевченко провёл 322 матча и забил 175 голов, став одним из самых результативных игроков в истории клуба.

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