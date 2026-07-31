"Ты понимаешь, где играешь?" Цыганык уничтожил футболиста "Динамо", которого "ударили по ножке" в матче ЛЕ. Видео

Известный комментатор Игорь Цыганык жестко раскритиковал полузащитника киевского "Динамо" Назара Волошинап за игру в матче с ПАОКом в квалификации Лиги Европы. Журналист, в частности, возмутился действиями футболиста в эпизоде, когда греческая команда забила свой первый мяч в игре в в Салониках.

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Об этом Цыганык заявил в эфире своего YouTube-каанала, комментируя поражение динамовцев с общим счетом 2:5. По его словам, Волошин проявил невероятный непрофессионализм, просто выключившись с игры после того, как получил удар по ноге со стороны одного из соперников.

"Волошина ударили по ноге, и он остановился. Ты понимаешь, где ты играешь? Ты вообще понимаешь уровень? Тебя ударили по ножке, и ты выпал из игры. Как ты можешь себе такое позволить? "Динамо" в своем нынешнем состоянии не может создать много моментов. У нас был шанс где-то забить гол при счете 0:0 и попытаться перевести матч в овертайм, а там уже как сложится. Есть матчи и клубы, где нужно играть без ног. А так одна ошибка перечеркивает все, что до этого строилось", – сказал Цыганык.

Напомним, "Динамо" проиграло ПАОКу и вылетело в Лигу конференций. Здесь на третьем квалификационном этапе подопечные Игоря Костюка сыграют с азербайджанским "Карабахом".

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый тренер Мирон Маркевич поставил диагноз "Динамо" после поражения от ПАОК в Лиге Европы.

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