'Тут несколько вариантов, почему...' Появилось видео, что сделали трибуны во Львове во время дебюта Ракицкого

Знаменитый украинский футболист Ярослав Ракицкий дебютировал за "Черноморец" в гостевом матче 22-го тура УПЛ против "Карпат". Когда защитник вышел на поле в составе одесской команды, болельщики на трибунах львовского стадиона освистали игрока.

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На 76-й минуте, когда Ярослав заменил Богдана Билошевского , фанаты, собравшиеся на стадионе "Украина" устроили донецкому футболисту настоящую обструкцию. Этот момент попал в телетрансляцию и вызвал недоумение даже у комментатора.

"Здесь несколько вариантов, почему загудели трибуны. Я так подозреваю, что разнообразное отношение к 44-му номеру "Черноморца". По крайней мере, на трибунах", – сказал Владимир Зверов.

Позже появилось видео происходящего с другого ракурса.

В самом матче интриги не было. Львовские "Карпаты" уверенно разобрались с соперником, разгромив "Черноморец" со счетом 4:0. Бразилец Бруниньо стал главным героем встречи, оформив хет-трик, а еще один мяч записал на свой счет Ян Костенко. Для Александра Кучера, который впервые вывел одесскую команду в официальном матче, этот поединок стал крайне неудачным.

Как сообщал OBOZ.UA, 35-летний Ракицкий подписал контракт с "моряками" через 9 месяцев после ухода из донецкого "Шахтера".

Ярослав до этого в последний раз выходил на поле 25 мая минувшего года, когда "Шахтер" проиграл на выезде житомирскому "Полесью". Тогда защитник появился на замену на 23-й минуте игры. Та встреча стала последней для Ракицкого как в составе "горняков", так и в карьере в целом.

В активе новичка "Черноморца" 226 поединков в Премьер-лиге, в которых он забил 10 голов и отдал 25 результативных передач.

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