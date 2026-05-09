Турецкий футболист забил невероятный 'радиоуправляемый гол'. Видео собрало 800 000 просмотров за несколько часов

Турецкий защитник Мирач Аджер помог "Мардин 1969" выйти в Первую лигу впервые за 18 лет, забив один из самых невероятных голов сезона. Видео удара за несколько часов собрало около 800 тысяч просмотров в соцсетях.

Видео дня

29-летний футболист отличился в финале плей-офф против "Мушспора", который проходил в Диярбакыре.

На 61-й минуте Аджер увидел, что голкипер Эгемен Яйлы вышел далеко из ворот и решился на удар из-за пределов штрафной площади.

Мяч по необычной траектории влетел прямо в угол ворот.

После этого счет стал 2:0 в пользу "Мардин 1969", а встреча завершилась победой команды со счетом 2:1.

В соцсетях пользователи сравнили удар Аджера с легендарными голами Георге Хаджи. Многие назвали мяч "радиоуправляемым" из-за траектории полета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!