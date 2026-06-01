Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметился очередным хамским выпадом в адрес европейцев. После победы сборной Финляндии на чемпионате мира-2026 по хоккею этот россиянин, возмутился, что жители страны Суоми негативно относятся к представителям РФ.

В интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" Кожевников выразил нелепое мнение о том, что именно россияне научили финнов играть в хоккей. По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина и ярого Z-патриота, до этого суоми выглядели "тупорыло" в этом виде спорта.

"Не понимаю, за что нас не любят финны. Сколько тренеров и ребят играли в Финляндии. Мы, русские, научили играть их в хоккей. У них был тупорылый хоккей – иначе и не скажешь. Пока наших не было. Потом мы пришли, создали им, показали все и научили играть в хоккей. За что на нас обижаться – непонятно", – сказал Кожевников.

Ранее этот россиянин в припадке патриотичного угара заявил, что во многих европейских странах "с детства Россию ненавидеть учат, потому что их Петр I развалил".

