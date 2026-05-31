Впервые в истории. Канада проиграла сенсационной сборной медаль чемпионата мира по хоккею. Видео

Сборная Норвегии впервые в своей истории завоевала "бронзу" чемпионата мира по хоккею. В матче за третье место на турнире в Цюрихе норвежцы в овертайме обыграли Канаду со счетом 3:2.

Главная сенсация чемпионата мира получила историческое продолжение в поединке за третье место. Команда Петтера Торесена сумела оставить без наград одного из фаворитов турнира и впервые поднялась на пьедестал мирового первенства.

Норвежцы открыли счет уже на седьмой минуте благодаря шайбе Матиаса Эмилио Петтерсена. Во втором периоде Стиан Сольберг увеличил преимущество своей команды до двух голов.

Казалось, что скандинавы уверенно доведут встречу до победы, однако в концовке канадцы организовали мощный штурм ворот соперника. После замены голкипера на шестого полевого игрока Роберт Томас оформил дубль, отличившись на 59-й и 60-й минутах. Вторую шайбу он забросил за восемь секунд до финальной сирены, переведя игру в овертайм.

Несмотря на упущенную победу в основное время, Норвегия быстро восстановилась после неудачного развития событий. На 64-й минуте Ноа Стеен забросил решающую шайбу и принес своей сборной историческую "бронзу".

Одним из главных героев встречи стал вратарь Хенрик Хаукеланд, который отразил 44 броска по своим воротам.

Путь норвежцев к медали стал главным сюрпризом чемпионата мира. На групповом этапе команда впервые за 14 лет пробилась в плей-офф, обыграв по ходу турнира Чехию со счетом 4:1 и Швецию со счетом 3:2. Затем Норвегия победила Латвию в четвертьфинале со счетом 2:0, а в полуфинале уступила хозяевам соревнований, сборной Швейцарии, со счетом 0:6.

До нынешнего турнира лучшим результатом Норвегии на чемпионатах мира оставалось четвертое место, занятое еще в 1951 году. Для Канады поражение стало очередным разочарованием: третий чемпионат мира подряд североамериканцы завершили без медалей.

