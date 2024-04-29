'Ценю местных украинцев': Ломаченко прибыл на чемпионский бой с Камбососом

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3 КО, 11 КО) прибыл в Австралию, где 12 мая подерется с Джорджем Камбососом (21-2, 10 КО) за пояс Международной федерации бокса (IBF). Уроженец Белгород-Днестровского отметил, что рад снова подраться за титул легкого дивизиона.

Об это Ломаченко заявил в комментарии журналистам, пишет портал Yahoo Sports. 36-летний боксер добавил, что с нетерпением ожидает выхода на ринг, а также поблагодарил украинцев, которые будут поддерживать его во время поединка на RAC Arena в Перте.

"Надеюсь, все пройдет хорошо. Увидим, что произойдет в ринге. У нас осталась всего одна неделя тренировок, и последнюю неделю тренировочного лагеря мы проведем здесь. Итак, начнем завтра. Какое-то послание для Камбососа? Нет, я не хочу ничего говорить. Это спорт, и я думаю, что победит сильнейший. Я очень ценю поддержку местных украинцев. До встречи на арене", – сказал Ломаченко.

Отметим, что ранее Камбосос поделился ожиданиями от боя с Ломаченко, пообещав отбить украинцу голову. А в России потребовали вернуть украинцу его чемпионские пояса.

Василий и Джордж должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

После того как стало известно о проведении боя Василия и Джорджа, украинца исключили сразу из нескольких мировых рейтингов. Также в Украине отказались транслировать поединка.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что на разогреве перед боем Ломаченко – Камбосос выступит небитый россиянин Имам Хатаев (6-0, 6 КО), который прячется за флагом Австралии.

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