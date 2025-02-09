Футболист сборной Украины стал участником грандиозной сенсации в Кубке Англии. Видео

Последняя команда второго дивизиона чемпионата Англии по футболу "Плимут", за который выступает украинец Максим Таловеров, сенсационно выбила лидера Премьер-лиги "Ливерпуль" из Кубка страны, победив в 1/16 финала со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 53-й минуте с пенальти.

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Шотландский нападающий хозяев Раян Харди точно пробил в левый нижний угол после того, как Харви Эллиот сыграл рукой в своей штрафной.

Таловеров вышел в стартовом составе "Плимута" и провел на поле все 90 минут. Это была его вторая игра за английский клуб: на прошлой неделе "Плимут" с украинцем в составе одержал победу над "Вест Бромвичем" (2:1).

В игре с "Ливерпулем" 24-летний футболист сборной Украины коснулся мяча 32 раза, выиграл 6 из 9 дуэлей (67%), один раз фолил и получил желтую карточку. Он сделал два перехвата, одно отбор и девять выбиваний мяча. Статистика его передач: 12 точных из 18 попыток (67%).

Плимут, несмотря на меньшую игровую активность, грамотно использовал моменты и показал отличную оборону, сумев выстоять перед напором фаворита. В этой встрече команда продемонстрировала не только умение защищаться, но и хладнокровие в решающие моменты игры.

В последние минуты матча "Ливерпуль" мог сравнять счет, но вратарь Плимута Конор Азар выручил свою команду. На 90+10 минуте он продемонстрировал отличную реакцию, отразив удар головой от Куивина Келлехера, который летел в угол ворот.

Перед этой игрой букмекеры принимали ставки на победу "Плимута" с коэффициентом 14.70, в то время как успех ливерпульцев оценивался показателем близким к единице.

Напомним, что Таловеров, ранее выступавший за австрийский ЛАСК, перешел в "Плимут" 31 января. Контракт с 24-летним украинцем рассчитан на 3,5 года. По информации клуба, сумма трансфера стала рекордной в истории "Плимута". По предварительным данным, за игрока заплатили 2 миллиона евро.

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