Тренер женской сборной Украины о решающих матчах отбора Евробаскета-2025: мы должны одержать две победы

Главный тренер женской сборной Украины Евгений Мурзин прокомментировал предстоящие матчи квалификации Евробаскета-2025. Напомним, национальная команда сыграет две заключительные встречи отбора на чемпионат Европы, в которых 6 февраля на выезде будет противостоять Португалии, а 9 февраля номинально домашний матч сыграет против команды Северной Македонии в Риге (билеты здесь).

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"У нас впереди последнее игровое окно, в котором мы должны одержать две победы – над Португалией и Северной Македонией. Все девушки, которые есть в списке, на сегодняшний день подтвердили свое выступление за сборную. Сейчас главное, чтобы никто до начала сбора не получил травмы. У нас будет два дня на подготовку – четыре тренировки, после которых мы уезжаем в Португалию. Мы соберемся в Риге 1 февраля, 2 числа начнем тренироваться, а 4 уже уезжаем в Португалию и 6 числа матч.

Надо будет посмотреть, в каком состоянии находятся девушки. Отталкиваясь от соперниц – сначала это будет Португалия – посмотрим, кто нам больше будет нужен и соответственно, какой состав будем выбирать.

На сегодняшний день главный соперник – это Португалия. У нас было очень неприятное поражение от них в Риге, где мы 35 минут играли довольно неплохо, но тогда нам не хватало Алины Ягуповой, которая пропускала матч из-за травмы. Надеюсь, что нам удастся изменить рисунок игры, и мы лучше сыграем в первую очередь в защите. Имея полный состав, надеюсь, что эта игра пройдет для нас лучше.

Все основные игроки сборной в этом сезоне обладают достаточной игровой практикой в своих клубах. Постоянно слежу за их выступлениями, но в клубах у них одни роли, а в сборной могут быть другие. Все в форме, все играют и, насколько я владею информацией, на сегодняшний день ни у кого нет проблем со здоровьем.

Мы, конечно, будем стараться улучшить свою игру по сравнению с матчами в ноябре, когда мы играли против Сербии – это очень сильный соперник. Нам нужно за эти два дня перед матчами объединиться и полностью выложиться в предстоящих играх. В первую очередь думать о защите, ведь мы пропустили много легких очков в домашней игре против Португалии, когда не были готовы к высокому темпу в конце игры. Будем готовиться к прессингу, разбирать их агрессивную защиту и сделаем все, чтобы вернуться в Ригу с победой", – сказал Мурзин.

К заключительному игровому окну сборная Украины подходит с одной победой и тремя поражениями. Национальная команда одолела Северную Македонию (98:49), дважды уступила Сербии и один раз – Португалии.

На чемпионат Европы выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации, для определения которых будут учтены все матчи в группе. Чемпионат Европы пройдет в четырех странах – Чехии, Германии, Италии и Греции летом 2025 года. Каждая страна будет принимать матчи одной из четырех групп основного раунда, а матчи плей-офф пройдут в Греции.

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