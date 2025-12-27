Тренер 'Валенсии' и три его ребенка утонули во время катания на лодке

Тренер женской футбольной команды "B" клуба "Валенсия" Фернандо Мартин и трое его детей (два сына и дочь), в возрасте 9, 10 и 12 лет, погибли в результате трагического крушения туристической лодки в водах национального парка Комодо на востоке Бали, Индонезия.

По данным спасательных служб, на борту находились 11 человек. Лодка затонула около 20:30 по местному времени в пятницу из-за поломки двигателя. Жена Фернандо и его младшая дочь, 7 лет, были спасены и подтвердили, что остальные члены семьи оказались в ловушке.

Индонезийские спасатели продолжали поиски, сталкиваясь с сильными течениями, волнами до 1,5 метров и проливным дождём, что значительно осложняло операцию. Несмотря на усилия команд, тела Фернандо и его троих детей обнаружить не удалось.

Родственники трагически погибших выразили шок и скорбь. Энрике Ортуно, дедушка детей, сообщил, что находится в постоянном контакте с властями и консульством, а также отметил: "Пока тела не найдены, поэтому официально их нельзя считать погибшими, но шансы на чудо крайне малы".

На месте происшествия спасательные службы продолжили работу, но ухудшение погодных условий сделало поиски крайне сложными.

