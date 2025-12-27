УкраїнськаУКР
Тренер "Валенсии" и три его ребенка утонули во время катания на лодке

Тренер 'Валенсии' и три его ребенка утонули во время катания на лодке

Тренер женской футбольной команды "B" клуба "Валенсия" Фернандо Мартин и трое его детей (два сына и дочь), в возрасте 9, 10 и 12 лет, погибли в результате трагического крушения туристической лодки в водах национального парка Комодо на востоке Бали, Индонезия.

По данным спасательных служб, на борту находились 11 человек. Лодка затонула около 20:30 по местному времени в пятницу из-за поломки двигателя. Жена Фернандо и его младшая дочь, 7 лет, были спасены и подтвердили, что остальные члены семьи оказались в ловушке.

Тренер "Валенсии" и три его ребенка утонули во время катания на лодке

Индонезийские спасатели продолжали поиски, сталкиваясь с сильными течениями, волнами до 1,5 метров и проливным дождём, что значительно осложняло операцию. Несмотря на усилия команд, тела Фернандо и его троих детей обнаружить не удалось.

Тренер "Валенсии" и три его ребенка утонули во время катания на лодке

Родственники трагически погибших выразили шок и скорбь. Энрике Ортуно, дедушка детей, сообщил, что находится в постоянном контакте с властями и консульством, а также отметил: "Пока тела не найдены, поэтому официально их нельзя считать погибшими, но шансы на чудо крайне малы".

Тренер "Валенсии" и три его ребенка утонули во время катания на лодке

На месте происшествия спасательные службы продолжили работу, но ухудшение погодных условий сделало поиски крайне сложными.

