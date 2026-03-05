Тренер сборной Украины Багатскис: чтобы играть на равных с Испанией, нужна не только защита – надо брать свое в нападении

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис подвел итоги второго игрового окна квалификации ЧМ-2027, в которых наша национальная команда дважды уступала Испании.

– Какой вывод мы должны сделать после этих матчей с Испанией?

– Двоякие ощущения после этого окна. Мы играли против сборной, игроки которой имеют роли, стабильные минуты и опыт в лучшем чемпионате Европы. Чтобы играть с ними на равных нужна не только защита, но и качественное нападение – надо забивать свои броски. Никаких претензий по самоотдаче, желанию, работе у меня к команде нет.

Я хочу в следующих матчах увидеть, как мы в защите будем работать так, как первых половинах матчей с Испанией, в которых пропустили 33 и 28 очков соответственно. Но я хочу, чтобы мы использовали свои шансы в нападении. В Риге мы не забили восемь абсолютно свободных трехочковых. Забей мы хотя бы треть этих бросков... Была бы совсем другая игра в ментальном плане.

Я рад, что команда доработала на своей половине площадки, выбивали соперника из зоны комфорта.–Можно играть с любым соперником, с соответствующей самоотверженностью на площадке можно достичь многого, можно пробивать соперника через защиту, но надо брать свое в нападении.

– У нас был новичок в этом окне – Шелист, оцените его дебют за сборную.

– Рано говорить о нем. Я увидел у него большое желание играть на высоком уровне, а также физические данные, которые могут позволить ему играть в современный баскетбол. Я имею в виду, что с ним можно играть все виды защиты, он мобильный, подвижный игрок. Есть вещи, над которыми ему нужно продолжать много работать, он об этом знает, но желания ему хватит на пятерых игроков.

– Денис Лукашов вернулся в сборную, как оцените игру ветерана после перерыва в национальной команде?

– Мне не нравится это слово "ветеран". Ден показал, что на данный момент он незаменимая часть команды, особенно, когда у нас не было Санона, не было других таких настырных, опытных и агрессивных защитников. Вся игра начинается с защитников. Денис показал, что он может спокойно продолжать играть на этом уровне.

– Удалось ли испанцам справиться с Александром Ковляром в этих матчах?

– И да, и нет. Саша выполнил свою работу: у него были правильные решения на площадке, он играет в своем стиле и важно, чтобы все остальные поняли, что эти броски обоснованы. Да, он много не забил и конечно он хотел доказать... Испанцы в первой игре шли в защите против него низом, он их быстро за это наказал и они от этого отказались. Он лидер нападения нашей команды, но, возможно, хотелось бы, чтобы у него, так же, как у Скапинцева, Ткаченко, Войналовича, было больше игровой практики в клубах. Испанцы показали нам, над чем надо работать. Нам не хватает стабильности и постоянства, это чувствовалось в определенных эпизодах.

– Артем Пустовой объявил о завершении карьеры. Насколько неожиданным это решение стало для вас и почему, как вы думаете, он его принял именно сейчас?

– Это его решение. Никто в этой жизни не имеет права сказать Артему, что он не помогал сборной. У него классная карьера. Для выступлений в сборной надо выполнять дополнительную работу, готовиться, поддерживать тонус – и с годами это не так легко. Он принял это решение и это его выбор. Сейчас можно сказать, что одна легенда сборной Украины ушла из команды. Я надеюсь, что когда–нибудь для таких игроков, как Кравцов, Пустовой и потом еще нескольких игроков, которые уже много–много лет отдают себя сборной, будет сыгран прощальный матч. Очень этого хотелось бы.

– Насколько кадрово это может стать проблемой для команды на фоне важных матчей летом?

– Я не хочу сейчас забегать далеко вперед. Мы отыграли эти матчи и для нас, как для сборной, надо понять, в каком направлении мы хотим двигаться дальше, какие игроки будут в следующем окне. Сейчас говорить наперед и гадать – это неправильно.

– Насколько ощутимой эта потеря будет для раздевалки нашей команды?

– Колоссальная потеря. Артем – очень важная фигура для раздевалки сборной Украины. Человек, который наслаждается процессом, дает позитив другим и моментами заставляет себя и показывает другим, как надо работать. Это игрок, который объединяет других вокруг себя.

– В июле у нас заключительные матчи первого раунда отбора против Грузии и Дании. Чего ожидать от этих встреч?

– Мы должны играть на победу в обоих матчах. Мы играем в баскетбол для Украины, для фанов, для себя и, конечно, для турнирной таблицы. И самая важная часть баскетбола – это играть на победу.

