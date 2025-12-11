'Динамо' применило тактическую хитрость. Как это почти сработало против 'Фиорентины': обзор игры Лиги конференций

В 5 туре Лиги конференций киевское "Динамо" приехало в Италию и проиграло 2:1. Против "Фиорентины", в каком бы состоянии она ни была, бело-синие показали себя неплохо, даже была какая-то идея. Мы увидели, как кины хотят играть. Но почему же этого не хватило? OBOZ.UA рассказывает главные тактические наблюдения по вчерашней игре.

Видео дня

Первый тайм. Зарождается идея, не зарождается исполнение

Надо отметить начало игры, оно получилось обоюдно смелым. "Динамо" не чуралось прыгать в отборы (иногда довольно опасные), тогда как "Фиорентина" на контратаках пыталась найти передачей Джеко и за счет этого открыть счет. У фиалок много проблем со стандартами и было заметно, что киевляне подготовились к этому: каждый следующий угловой не был похож на предыдущий, верховые подачи сменяли креативные розыгрыши. Получалось не очень, но это хоть как-то намекало на попытки искать решения.

Одним из ключевых эпизодов для роста уверенности хозяев произошел на 15-й минуте, тогда внезапный штурм наших ворот едва не стал голевым. Удачи у Нещерета сконцентрировалось настолько много, что Джеко даже попал в Кина, а затем добивание было уже у лежащего голкипера. Без этого был бы открыт счет. Но уже через мгновение удача отказалась от динамовцев - и тот же Кин красиво отклеился от Тиаре, забив головой с нескольких метров после подачи. 1:0.

Одна из проблем этого "Динамо", которая напрямую влияет на качество игры, - передачи. Разного уровня и силы пасы все равно были плохие или в спину, адресат требовал дополнительного времени на обработку мяча. Итальянцы вовсе не играли компактно, можно было пользоваться этим пространством между линиями. Но без хорошей передачи все это было невозможно. Их полностью переделанный центр поля действовал непредсказуемо для наших футболистов, что делало Михайленко и Шапаренко беспомощными. Ну и традиционный страх решения - украинцы до последнего тянули даже в тех ситуациях, где откладывать уже не было куда. Даже разобранная команда соперников за это время успевала вернуться и прижать игрока на мяче.

Основные усилия направлялись через зону Кабаева слева, будто пытаясь проверить, как будут действовать защитники "Фиорентины", когда на этот же фланг выйдет Шола. Особенно проверяли Додо; защитника, успевавшего везде. Так и читалось: утомляем бразильца, чтобы освободить пространство для нашей тайной силы. Хотя надо отдать должное - Додо действительно успевал везде, закрывая и прострелы, и навесы в последнюю треть. Он же и ассист отдал. 100% лучший игрок матча в составе итальянцев.

Раньше мы жаловались. что "Динамо" играло в еврокубках без идеи. Теперь идея была - продвигаемся влево. И на этом все, потому что варианта Б никто за 45 минут так и не попробовал. Подключить Герреро или Волошина пытались лишь трижды, несколько неудачных касаний и потеря - так все завершалось. Смелый ход от Костюка оставить нескольких важных для атаки игроков в запасе подогревал надежду, что с заменами ход событий может измениться. Мы очень этого ждали.

Второй тайм. Идея родилась, только ненадолго

После перерыва "Динамо" сменило вектор атаки: футболисты на постоянной основе работали справа. Сначала туда вытащили много соперников и освободили пространство под Кабаева, который пробежал метров 20 под передачу в центр и пробил в Понграчича. Первый действительно острый удар случился на 54 минуте, так же с акцентированным продвижением по правому флангу - Волошин хорошенько приложился, де Хеа был готов. Но план Костюка сработал.

На протяжении всего матча фиалки играли в один футбол: если мяча нет - садимся у 5 защитников, а там посмотрим. Так было каждый раз, как только киевляне переходили середину поля. Но когда во втором тайме выходы стали удачными, итальянцы зажались перед воротами и отдали инициативу. Так Пихаленок обыграл сразу 4 игроков, сохранил мяч и выкатил на Михайленко. Вся злость фанатов была именно в этом ударе, голкипер не имел ни единого шанса. Флорентийцы ужасно играют в зоне подбора - и мы увидели наглядный пример. 1:1.

Похоже, план сработал: у Додо все получалось, пока его атаковали. Когда вектор сменился на другой фланг - "Фиорентина" уже не могла так полагаться на одного человека. Она вообще садилась всей командой в глубокую оборону, отходили даже нападающие, что позволяло бить издали. Такие попытки возникали, вот только без точности. План дал возможность поймать итальянцев на низкой позиции и забить гол, но он не стал постоянным решением.

Внезапная и важная атака вновь вывела хозяев вперед. Даже футбол, полный ошибок в защите, не уничтожил тенденцию к голам. Гудмундссону понадобилось всего лишь 7 минут для быстрого гола и он его нашел. Чрезвычайно заряженный нападающий, которому как можно скорее хочется в топ-клубы, сделал все, чтобы записать свою фамилию в список спасителей фиалок. Нещерет отбивался как мог, но вновь защитники дали слишком много свободы. 2:1.

Бело-синие занимали все поле, бегали куда-то и что-то пытались. Вроде была возможность исправить положение, с выходом Ярмоленко и Шолы фиолетовая команда снова вынуждена была уделять больше внимания обоим флангам. Но как итог - они просто перешли в треугольник, а Шапаренко на позиции фактического форварда закрывали 2 центрбека. Более 15 минут подопечные Костюка пытались, но не смогли. Пока такое "Динамо" нельзя пускать в еврокубки. В ближайшие годы точно.

2:1 - киевляне проигрывают "Фиорентине" и остаются далеко позади от зоны плей-офф Лиги конференций. Всего 6 очков - мало для чемпиона Украины, чтобы претендовать на что-то солидное. Впереди "Ноа", это очное противостояние за буквально последнюю математически возможную путевку в евровесну. Первый евроматч Костюка на таком уровне проигран. Но проблема все еще комплексная. И она не только в тренере.