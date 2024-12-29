Top Rank представила топ-10 самых брутальных нокаутов года. Видео

Американская промоутерская компания Top Rank опубликовала видеоподборку лучших нокаутов 2024 года. В ролике представлены самые зрелищные моменты, которые останутся в памяти любителей бокса.

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В список вошли боксеры, чьи победы удивили даже опытных экспертов. Среди них – японский "Монстр" Наоя Иноуэ, который продолжает доминировать в четырех весовых категориях. Его нокауты неизменно восхищают зрителей своей точностью и мощью.

Особое внимание привлек француз Бруно Сураче, который сумел громко заявить о себе в этом году. Его сенсационные победы сделали его имя известным в боксерском мире.

Также в топ-10 оказался американец Кишон Дэвис – следующий соперник украинца Дениса Беринчика (19-0, 9 КО). Этот выбор особенно заинтересовал фанатов, которые с нетерпением ждут их предстоящего боя.

Напомним, что Беринчик должен был защищать титул в схватке с британцем Сэмом Ноуксом в рамках шоу Усик – Фьюри-2, но за день до мероприятия, глава Генерального управления Саудовской Аравии по делам развлечений Турки Аль аш-Шейх исключил украинского чемпиона из числа участников

19 мая Беринчик стал новым чемпионом мира WBO в легком весе. В ночь на 19 мая в США олимпийский призер Лондона-2012 победил титулованного мексиканца Эмануэлем Наваррете (38-2-1, 31 КО).

Стоит отметить, что в список лучших фатальных ударов не вошел шедевр из боя между бывшим двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) и Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), так как организатором не был TopRank. Поединок за титул Международной федерации бокса (IBF), которым владеет Дюбуа и который ранее принадлежал Александру Усику, завершился сенсационным нокаутом в пятом раунде.

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