'Толя, это по-моему, бунт'. Экс-футболист 'Динамо' рассказал о неизвестном случае с Лобановским

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Коновалов в эфире Youtube-канала "Футбольный Диван" вспомнил малоизвестный эпизод из жизни киевского клуба времён Валерия Лобановского. По его словам, один из командных перфомансов перед матчем 2-го тура 1-го группового этапа Лиги чемпионов 2000/01 против "Манчестер Юнайтед" (0:0) едва не был воспринят тренерским штабом как открытый бунт.

Коновалов рассказал, что история произошла на фоне неудачных матчей в Лиге чемпионов и общего спада результатов. Игроки решили собраться на базе, чтобы поговорить и понять причины провалов, но обсуждение быстро переросло в спонтанную и довольно странную идею. Кто именно предложил радикальный шаг, уже никто не вспомнил, но в итоге почти вся команда отправилась стричься наголо, рассчитывая таким образом встряхнуться и сплотиться.

Футболист признался, что тогда никто толком не мог объяснить, как именно новая причёска должна помочь на поле, однако в команде это воспринимали как элемент боевого настроя. Когда игроки начали съезжаться на базу, ситуация выглядела комично, поскольку один за другим появлялись футболисты с одинаково лысой головой, и над этим сначала просто смеялись.

Реакция последовала, когда на базу приехал Валерий Лобановский. Заметив сразу нескольких остриженных игроков, он обратился к Анатолию Демьяненко с иронией и настороженностью: "Толя, это, по-моему, бунт, пойди разузнай".

Дальнейшее объяснение, по словам экс-полузащитника, выглядело не менее абсурдно. Игрокам пришлось убеждать тренерский штаб, что это было коллективное решение ради единства, а не протест или заговор. В итоге Лобановский поверил этой версии и отнёсся к ситуации с юмором, хотя напряжение в первые минуты было вполне реальным.

Коновалов подчеркнул, что вся история так и осталась без "автора", поскольку никто в команде не взял на себя ответственность за идею. При этом сам эпизод стал для него символом той атмосферы в "Динамо", где даже самые странные поступки рождались из желания выбраться из кризиса и сохранить командный дух.

