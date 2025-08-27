То, как в Румынии провели жеребьевку Кубка страны по футболу, вызвало истерику у болельщиков. Видео

Жеребьёвка плей-офф Кубка Румынии сезона 2025–2026 неожиданно превратилась в скандал. Заместителя генерального секретаря Федерации футбола Румынии (FRF) Габриэля Бодеску обвинили в манипуляциях: по мнению многих зрителей, он якобы специально "подсунул" команду "Корвинул" соперником "Фарулу" Констанца.

Подозрения возникли после того, как на трансляции показалось, что Бодеску практически не перемешал шары и достал именно тот, который оказался "нужным". Кадры быстро разлетелись по соцсетям, вызвав бурную реакцию болельщиков.

В комментариях пользователи писали, что "такое даже у нас в дворовых турнирах не позволяли", "это позор для всего румынского футбола" и "честность жеребьёвки умерла в прямом эфире". Многие требовали немедленно повторить процедуру, а кто-то называл происходящее "театром для прикрытия заранее известных результатов".

Сам чиновник вышел в эфир Digi Sport Special, чтобы оправдаться. Он категорически отверг обвинения и признал лишь техническую ошибку, связанную с маленькой урной, из-за которой шары было трудно перемешивать. По словам Бодеску, никаких преднамеренных действий не было:

"Я беру вину на себя за то, что не проверил размер урны. Но всё, что произошло, лишь неудачное совпадение. Я никогда не смотрю на шары, когда их перемешиваю. Моя задача только в том, чтобы они не выпали. В момент вытягивания я смотрел прямо в камеру, а не в урну. То, что именно "Корвинул" оказался соперником "Фарула", простая случайность".

В Федерации подчеркнули, что повторной жеребьёвки не будет, так как проведённый анализ показал — ни одна команда не получила преимущества. Бодеску добавил, что в будущем FRF намерена отказаться от ручных процедур и внедрить специальное программное обеспечение, чтобы исключить малейшие сомнения в честности жеребьёвки.

