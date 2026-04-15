'То, что с нами сделали – недопустимо'. Матч 'Барселоны' в Лиге чемпионов завершился скандалом. Все подробности

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта публично обвинил арбитров и VAR в серьезных ошибках после вылета команды из Лиги чемпионов. По его словам, решения судей повлияли на исход противостояния с "Атлетико".

Лапорта заявил, что недоволен работой судейской бригады в обоих матчах четвертьфинала. Он отметил, что еще в первой игре команда осталась без очевидного пенальти, а также был удален Пау Кубарси после вмешательства VAR, хотя изначально арбитр показал желтую карточку.

По его словам, во втором матче ситуация повторилась. Он указал на удаление Эрика Гарсии, которое также произошло после пересмотра эпизода, несмотря на первоначальное решение судьи ограничиться предупреждением.

Отдельно Лапорта перечислил другие спорные моменты. Он заявил, что гол Феррана должен был быть засчитан, фол на Дани Ольмо тянул на пенальти, а эпизод с Фермином Лопесом остался без должной реакции арбитра, несмотря на травму игрока.

"Это позор. То, что с нами сделали, недопустимо. В первой игре нам не дали чистый пенальти и удалили игрока. Во второй игре снова решения принимались против нас. Это сильно повлияло на исход противостояния", — сказал Лапорта в интервью AS.com.

Глава клуба также сообщил, что "Барселона" намерена продолжить разбирательство. По его словам, УЕФА отклонил первую жалобу каталонцев, однако клуб готовит новое обращение с требованием разъяснений.

Кроме того, Лапорта ответил на критику в адрес команды. Он отверг заявления о том, что судьи якобы помогают "Барселоне", и призвал обратить внимание на события этой дуэли в Лиге чемпионов.

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес получил жуткое рассечение лица после столкновения с вратарем "Атлетико" Хуаном Муссо в матче Лиги чемпионов. Каталонцы проиграли 1:2 и вылетели из Лиги чемпионов.

