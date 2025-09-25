УкраїнськаУКР
Титулованный украинский футбольный клуб исключили из Кубка Украины несмотря на победу. Названа причина

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял решение об исключении "Кривбаса" из розыгрыша Кубка Украины сезона 2025/26, сообщается на официальном сайте организации. Причиной стало нарушение лимита на легионеров.

В 1/16 финала команда Патрика ван Леувена одержала победу над клубом Первой лиги "Чернигов": после ничьей 1:1 в основное время криворожцы выиграли серию пенальти со счетом 3:1. Однако этот результат был аннулирован.

Согласно правилам Кубка Украины, одновременно на поле может находиться не более семи иностранных игроков. В стартовом составе "Кривбаса" их было семь, но на 69-й минуте в результате замены вместо Артура Микитишина появился венесуэльский форвард Карлос Парако, что привело к превышению лимита.

Несмотря на последующие корректирующие замены двух легионеров на местных футболистов, избежать дисквалификации клубу не удалось.

КДК УАФ зафиксировал техническую победу "Чернигова" со счетом 3:0. Теперь в 1/8 финала Кубка Украины остаются пять команд УПЛ и семь клубов Першой лиги.

Президент "Кривбаса" Константин Караманиц назвал произошедшее "очень неприятной случайностью", добавив, что внутри клуба уже проведена проверка и сделаны выводы. "Просим прощения у болельщиков и обещаем, что подобное не повторится", — отметил он.

Для "Чернигова" выход в 1/8 финала стал рекордным достижением: ранее команда достигала только третьего раунда в сезоне 2021/22.

Напомним, что "Кривбасс" является одним из самых титулованных клубов Украины. Он четырежды становился чемпионом чемпионата УРСР — в 1971, 1972, 1976 и 1981 годах, а в 1974 году завоевал бронзовые медали. В чемпионате Украины команда трижды занимала третье место: в сезонах 1998/1999, 1999/2000 и 2023/2024.

В Первой лиге клуб победил в группе "Б" в 1992 году, а во Второй лиге стал бронзовым призёром группы "Б" в сезоне 2020/2021. В Кубке УРСР команда однажды дошла до финала в 1970 году. В Кубке Украины клуб также один раз играл в финале (1999/2000) и дважды — в полуфинале (1997/1998 и 2004/2005).

Как сообщал OBOZ.UA, в 1/16 финала Кубка Украины сразу два аутсайдера преподнесли громкие сенсации. Аматорский "Агротех" из села Тишкивка (Кировоградская область) выбил "Чорноморец", а киевский "Локомотив" из Второй лиги прошёл "Верес" из УПЛ.

