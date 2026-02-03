УкраїнськаУКР
Тимощука вышвырнут: "Зенит" столкнулся с проблемой из-за переговоров Украины, США и России в ОАЭ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,3 т.
Анатолий Тимощук

Футболисты санкт-петербургского "Зенита", которые проводят тренировочные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах, вынуждены будут выселиться из местного отеля. Причиной стали трехсторонние переговоры Украины, США и страны-агрессорки о завершении войны, которые пройдут 4-5 февраля.

Об этом информирует портал "ВсеПроСпорт". Подопечные тренера Сергея Семака, одни из главных помощников которого работает предатель Украины Анатолий Тимощук, ведут подготовку ко второй части футбольного сезона в Абу-Даби.

Представители клуба, который финансируется "Газпромом", расположились в гостинице, где пройдет встреча украинцев, американцев и россиян. Из соображений безопасности футболистов вице-чемпионов РФ переселят в другой отель, и они смогут продолжить сборы.

Напомним, в нашу переговорную группу в ОАЭ войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава Генштаба Андрей Гнатов, советник руководителя ОПУ Александр Бевз. 

Накануне встречи российская оккупационная армия совершила массированный ракетный удар по территории нашей страны, нарушив "энергетическое перемирие".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Тихонов в ярости выступил против временной остановки ударов РФ по энергетики Украины со словами "надо бомбить все".

