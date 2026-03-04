Теннисистку-чемпионку заставили сделать 'недопустимое' из-за угроз убийством

Итальянская теннисистка Лукреция Стефанини сообщила, что перед матчем квалификации турнира в Индиан-Уэллсе получила сообщение с фотографией пистолета и угрозами в адрес своей семьи. По словам 27-летней победительницы 10 турниров ITF, давление было связано с попыткой повлиять на исход встречи для ставок.

138-я ракетка мира уступила Виктории Хименес-Касинцевой со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в первом раунде квалификации турнира категории WTA 1000 BNP Paribas Open в Калифорнии.

Стефанини опубликовала видео в Instagram, где рассказала, что получила в WhatsApp сообщение с угрозами за победу в предыдущем матче. Она уточнила, что неизвестные упомянули ее родителей, место рождения и прислали фото оружия.

Теннисистка заявила, что решила рассказать о случившемся, поскольку считает недопустимым оказывать на нее "такое давление и создавать тревожную атмосферу перед матчем".

По ее словам, она сразу уведомила WTA, после чего получила дополнительную охрану, а организаторы турнира предприняли меры, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Несмотря на произошедшее, спортсменка подчеркнула, что "боролась до конца", так как не может позволить запугивать себя.

Президент Федерации тенниса и падела Италии Анджело Бинаги назвал инцидент "нетерпимым". Он заявил, что рассылка изображений оружия, использование личных данных и запугивание спортсмена свидетельствуют об опасной эскалации, не имеющей отношения к спорту. Бинаги добавил, что те, кто пытается повлиять на матч через страх, "перешли в криминальную плоскость", и такое поведение требует немедленной правовой реакции.

Сообщается, что ранее через социальные сети угрозы получил еще один итальянский теннисист Маттиа Беллуччи. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе сотрудничает в расследованиях договорных матчей, а WTA и Международная федерация тенниса заявляли, что в 2024 году зафиксировали 8 тысяч публикаций и комментариев с признаками оскорблений, насилия или угроз.

