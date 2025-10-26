Украинская теннисистка-красавица выиграла турнир в Китае, разбив в финале россиянку. Фото

10-я ракетка Украины Катарина Завацкая (№407 WTA) оформила эффектную победу на турнире ITF W35 в китайском Цяньдаоху. В напряжённом финале 25-летняя уроженка Луцка сломила сопротивление россиянки Екатерины Рейнгольд (№317 WTA) и завоевала юбилейный, десятый титул в профессиональной карьере – 7:5, 3:6, 6:2.

Матч продолжался более двух с половиной часов и стал настоящим испытанием для обеих теннисисток. Завацкая, занимающая 407-е место в рейтинге WTA, выиграла первый сет 7:5, затем уступила второй 3:6, но в решающей партии полностью доминировала и довела встречу до победы — 6:2.

На пути к финалу украинка прошла четырёх представительниц Китая, а в полуфинале совершила волевое возвращение, обыграв Е Шию — 3:6, 6:4, 6:4. В решающем матче Завацкая показала стабильную игру: один эйс, лишь одна двойная ошибка и девять брейков против семи проигранных подач.

Этот титул стал для неё первым с мая прошлого года и вторым, завоёванным на харде. Всего Завацкая 19 раз выходила в финалы турниров ITF, а триумф в Цяньдаоху принёс ей 35 рейтинговых очков и почти 5 тысяч долларов призовых.

