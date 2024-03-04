Техническое поражение: УАФ пересмотрела результат скандального матча 'Шахтера' в УПЛ

Донецкий "Шахтер" получил техническую победу со счетом 3:0 в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги с "Александрией". Встреча состоялась 26 февраля и завершилась вничью 0:0, однако соперники "горняков" нарушили регламент проведения турнира, за что и понесли наказание.

Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ), информирует официальный сайт организации. В составе "Александрии" на поле выходил полузащитник Иван Калюжный, который на момент стартового свистка не был заявлен за хозяев поля.

"КГК УАФ решил: аннулировать результат матча 18-го тура Vbet Лиги "Александрия" (Александрия) – "Шахтер" (Донецк); зачесть ФК "Александрия" (Александрия) в матче 18-го тура техническое поражение (0:3), а ФК "Шахтер" (Донецк) – техническую победу (3:0)", – говорится в объяснении ассоциации.

Таким образом, донецкая команда получила два дополнительных очка в турнирной таблице чемпионата. Это позволило "горнякам" набрать 37 пунктов и подняться на второе место, опередив по личным встречам "Кривбасс".

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский футбольный союз (УЕФА) наказал французский "Марсель" за матч с донецким "Шахтером" м в Лиге Европы.

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