"Такое впервые в жизни". Самая сексуальная легкоатлетка Украины сделала откровенное признание о новом занятии

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой страны рассказала, как неожиданно увлеклась паделем и почему этот вид спорта оказался для неё настоящим испытанием. По словам 27-летней уроженки Бахмута, во время первых тренировок она впервые в жизни столкнулась с "крепатурой в руках".

Левченко призналась, что изначально хотела попробовать большой теннис, но случайно оказалась на корте для паделя: "Так получилось, что падел пришёл раньше, и мне предложили сыграть". Однако, как отметила Юлия, привычка работать в основном ногами сделала игру особенно сложной: мышцы рук не выдерживали нагрузки, а запястье начало болеть.

"Для всех падел кажется лёгким, но для меня он был суперсложным. У меня даже появилась крепатура впервые в жизни – именно здесь, в руках", – рассказала спортсменка в интервью BTU.

По словам Левченко, ей пришлось буквально перестраивать себя, ведь привычка прыгать не покидала даже на корте: "Мне всё время хотелось подскочить, а партнёры говорили: "Юля, это не сектор для прыжков, стой на месте!"".

При этом спортсменка подчеркнула, что полученный опыт стал для неё полезным и интересным. Она не теряет надежды в будущем освоить и теннис: считает его не только престижным, но и отличным способом отдыха. "Многие бизнесмены и просто активные люди играют, чтобы расслабиться. Это круто, и, возможно, однажды я тоже попробую", — добавила Юлия.

Напомним, что 27 августа Левченко в швейцарском Цюрихе провела великолепный этап Бриллиантовой лиги, показав свой лучший результат за последние пять лет. Юлия взяла взяла планку на высоте 2,00 м, что стало личным рекордом сезона.

Позже стало известно, сколько заработала Левченко за шесть этапов Бриллиантовой лиги.

