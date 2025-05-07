'Такое не прощается': экс-соперник Усика заявил, что оскорблять Путина опасно

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис назвал опасными негативные высказывания в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина. Экс-соперник украинца Александра Усика выразил уверенность в том, что подобные слова о главаре российского террористического государства угрожали бы его безопасности.

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Об этом Бриедис заявил в интервью YouTube-каналу Viktor Logic. Отвечая на вопрос, почему он не называет Путина "кровавым диктатором и людоедом", латвиец отметил, что должен думать о последствиях не только для себя, но и своей семьи, а россияне его каким-то образом наказали за такие слова.

"Мужчина должен отвечать за свои слова. Оскорблять такого человека опасно. Не только для меня, но и для всей страны. И об этом должны задуматься все, кто говорит какие-то оскорбительные вещи. Такое не прощается. И ладно, если бы я был один. Но у меня пятеро детей, жена, родители. Поэтому я должен думать о безопасности в первую очередь. А кто мне ее может гарантировать? Если Латвия, Литва, Эстония соберутся вокруг меня вместе, то они не смогут меня защитить, если я будут стоять целью", – сказал Бриедис.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Майрис написал в своих социальных сетях очень нейтральный пост о войне, не осудив агрессора и диктатора Владимира Путина. После этого латвийцы отомстили боксеру, написав букву Z на его лице на агитационном плакате.

В феврале 2023 года Бриедис посетил Украину, встретившись с мэром Киева Виталием Кличко и передав генератор одной из школ.

Как сообщал OBOZ.UA, Майрис Бриедис выразил странное мнение о том, что украинцы не понимают происходящего в нашей стране.

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