"Так получилось. Выбора не было": самая красивая спортсменка Украины высказалась о провале на этапе Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко выразила восторг по поводу своего возвращения к соревнованиям после двух месячной паузы из-за травмы. Прыгунья в высоту, которую считают самой красивой спортсменкой страны, отметила, что не была на 100% уверенной, продолжится ли для нее сезон вообще.

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Об этом Левченко заявила в интервью "Суспильне Спорт". 28-летняя уроженка Бахмута не самым удачным образом выступила на этапе Бриллиантовой лиги в Хожуве, где заняла лишь девятое место, однако подчеркнула, что главным для нее была убедиться в отсутствии дискомфорта в ноге.

"Я очень рада, что вернулась на соревнования. Еще два месяца назад не была уверена, продолжится ли для меня сезон. Полтора месяца вообще не могла ни бегать, ни ходить, ни прыгать. Мне был нужен этот старт, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Соревнования всегда лучше всего показывают твою боевую готовность. Больше переживала не за сам турнир, а за то, как будут вести себя ноги. Так получилось, что первым турниром после паузы сразу стала Бриллиантовая лига – выбора не было, пришлось сразу прыгать на самом высоком уровне", – сказала Левченко.

27 августа Юлия вместе с Ярославой Магучих и Ириной Геращенко выступит на заключительном этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Левченко нужно сохранить шестое место в общем зачете, чтобы выйти в финал турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих не получила специального приглашения от международной федерации на первый в истории абсолютный чемпионат мира.

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