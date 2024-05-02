'Так нам и надо': тренер сборной Украины по хоккею отреагировал на первый пропущенный гол на ЧМ-2024

Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич признал, что его подопечные недооценили соперников из Испании перед матчем чемпионата мира-2024 в Дивизионе IB, который в эти дни проходит в Литве. Такой настрой стоил "сине-желтым" первой пропущенной шайбы на турнире.

Об этом Христич заявил в комментарии "Суспильне Спорт", подводя итоги матча, который наша команда выиграла со счетом 6:1. Наставник украинцев при этом добавил, что его хоккеисты собрались в третьем периоде, в котором в буквальном смысле снесли соперников со льда, забив пять голов.

"Мы настраивали команду, что будет тяжело. Но все мы люди – возможно, немного с неуважением отнеслись к сопернику. Это мешало нам играть с начала матча. Но я благодарен ребятам, что нашли все же силы, перестроились и в третьем периоде доказали класс нашей команды. Первый пропущенный гол на ЧМ? Нет, не огорчил – так нам и надо. Мы выходим выигрывать, счет здесь для специалистов. Нам нужна только победа и три очка", – сказал Христич.

Украинцы набрали 12 очков из 12 возможных и в пятницу, 3 мая, сойдутся в битве за повышение в классе с Литвой. Хозяева турнира также выиграли все свои матчи. OBOZ.UA рассказал, где смотреть матч Украина – Литва.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Словакии не станет задействовать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которую проводит Россия, на чемпионате мира-2024 в элитном дивизионе.

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