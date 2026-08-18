Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на супербой. Стали известны дата и место

Знаменитые супертяжеловесы Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 KO) подписали контракты на долгожданный поединок. Супербой запланирован на 20 ноября в Нью-Йорке, а главным претендентом на проведение вечера называется легендарный Madison Square Garden.

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Стороны завершили основные переговоры в начале этой недели. Последним нерешенным вопросом оставалось место проведения встречи.

По данным Daily Mail Sport, поединок пройдет в пятницу. Такой выбор даты связан с желанием организаторов избежать пересечения с крупными спортивными событиями в США и привлечь максимальное внимание американской аудитории.

Ранее рассматривался вариант проведения боя в Великобритании. Однако финансовые условия не позволили реализовать этот сценарий, после чего организаторы остановились на Нью-Йорке.

Madison Square Garden уже знаком Джошуа: именно там в июне 2019 года он потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив Энди Руису-младшему.

Официально объявить о бое планируют до конца августа. Презентация поединка, как ожидается, пройдет на известной британской площадке.

Фьюри во вторник намекнул на скорое объявление, написав в социальных сетях: "Большие новости появятся очень скоро. Большой бой уже на горизонте. Это тот самый бой, которого вы все ждали".

Если место и дата подтвердятся официально, поединок станет первым очным противостоянием двух британских тяжеловесов, переговоры о котором продолжались много лет.