Связаны с Украиной: теннисистка Костюк удивила признанием о целях в карьере, исключив Большой шлем и №1 в мире

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что не ставит перед собой цель во что бы то ни стало выиграть турнир Большого шлема и стать первой ракеткой мира. 23-летняя киевлянка видит в своей карьере более глобальные задачи – развитие профессионального спорта в нашей стране на самом высоком уровне и мотивация других людей.

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Об этом Костюк заявила в интервью NV. По ее словам, она добавила, что титулы и звание лучшей в мире – это всего лишь одни из промежуточных достижений, на которых карьера профессионального теннисиста не заканчивается, а поэтому она хочет оставить более глобальный след в спорте.

"Конечно, я очень хочу выиграть Большой шлем, я хочу стать первой ракеткой мира. Но когда ты выигрываешь Большой шлем и когда ты становишься первой ракеткой мира, прямо в этот же день твоя карьера не заканчивается, то есть ты продолжаешь дальше играть. Поэтому на конец моей карьеры у меня цель не выиграть Большой шлем и стать первой ракеткой мира. Я назову другую цель: я хочу, чтобы моя карьера смогла помочь другим людям. Мне интересно, чтобы я могла как-то глобально повлиять на спорт в Украине, в мире. Потому что я спортсменка, и я знаю, как это – стать профессиональным спортсменом в нашей стране, потому что я в нашей стране выросла", – сказала Костюк.

Отметим, что Марта переживает неудачный период, потерпев шесть поражения подряд на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). В последний раз она побеждала еще 11 мая.

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