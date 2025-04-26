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Украинская теннисистка проигрывала россиянке 2:6, 1:3, но сотворила сенсацию, выиграв решающий сет 6:0. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,7 т.
Украинская теннисистка проигрывала россиянке 2:6, 1:3, но сотворила сенсацию, выиграв решающий сет 6:0. Видео

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№99 WTA) вышла в четвертый круг испанского турнира Mutua Мадрид Open (категория WTA 1000), обыграв в 1/16 финала третью ракетку России Людмилу Самсонову (№20 WTA). 25-летняя уроженка Каховки по ходу поединка проигрывала 2:6, 1:3, но смогла переломить игру, выиграв решающий сет со счетом 6:0.

Видео дня

Перед победой букмекеры не верили в успех нашей соотечественнице, принимая ставки на победу ее соперницы с коэффициентом близким к единице.

Украинская теннисистка проигрывала россиянке 2:6, 1:3, но сотворила сенсацию, выиграв решающий сет 6:0. Видео

Таким образом Юлия, стартовавшая в квалификации, продлила свою победную серию в Мадриде до пяти матчей.

Украинская теннисистка проигрывала россиянке 2:6, 1:3, но сотворила сенсацию, выиграв решающий сет 6:0. Видео

Для нее это самая длинная успешная серия с октября прошлого года, когда она выиграла шесть матчей подряд на турнире WTA 1000 в Пекине. Победа над Самсоновой стала для украинской теннисистки второй в карьере над соперницей из топ-20 рейтинга и самой значимой на грунте.

Украинская теннисистка проигрывала россиянке 2:6, 1:3, но сотворила сенсацию, выиграв решающий сет 6:0. Видео

Отдельно стоит отметить, что Самсонова впервые за 13 встреч уступила украинке. На следующем этапе Стародубцеву ждет встреча седьмой ракеткой мира Миррой Андреевой, также представляющей Россию.

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