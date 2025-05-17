Свитолина отказалась выступать и снялась с турнира в Страсбурге. Названа причина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №14) не примет участия в турнире WTA 500 в Страсбурге, который стартует 19 мая. 30-летняя одесситка объяснила отказ от выступления травмой, полученной на соревнованиях в Риме.

Видео дня

По словам Свитолиной, повреждение оказалось незначительным, но врачи рекомендовали ей отдохнуть перед стартом Открытого чемпионата Франции. Она выразила сожаление по поводу пропуска турнира, отметив, что соревнования в Страсбурге занимают особое место в её карьере — именно здесь она в прошлом году выиграла свой первый титул после возвращения в тур.

"Надеюсь вернуться сюда в 2026-м, а пока сосредоточусь на подготовке к Roldan Garros", – написала украинка у себя в Instagram.

В первом раунде Элина должна была встретиться с датчанкой Кларой Таусон, занимающей 23-е место в мировом рейтинге. Напомним, на этой неделе украинка дошла до четвертьфинала турнира в Риме, в 1/8 финала переиграв представительницу США Даниэль Коллинз, которая до этого выбила вторую ракетку мира Игу Швентек, – 6:4, 6:2.

На этой стадии Свитолина уступила американке Пейтон Стернс в упорной борьбе на тайбрейке.

Ранее вторая ракетка Украины Марта Костюк неожиданно снялась с парного разряда турнира в Риме, где выступала с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!