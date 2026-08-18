Свитолина отказалась играть в 1/16 финала и снялась с супертурнира в США

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№9 WTA) не сыграет в третьем круге турнира WTA 1000 в Цинциннати. Украинка снялась перед матчем с китаянкой Ван Сиюй (№36 WTA) из-за травмы правой лодыжки.

Видео дня

Повреждение голеностопа Свитолина получила на турнире в Торонто, где дошла до полуфинала. В Цинциннати украинка провела еще два матча, а во встрече второго круга с Терезой Валентовой ей пришлось провести на корте почти два с половиной часа и отыграть семь матчболов.

Во время поединка с чешкой Свитолина также обращалась за помощью к физиотерапевту. После этой встречи теннисистка не успела восстановиться перед матчем с Ван Сиюй.

"К сожалению, я сделала все возможное, чтобы восстановиться, но из-за травмы, которую получила в Торонто, а также после матча второго круга я не восстановилась так, как хотела, чтобы быть готовой к следующему поединку", – сказала Свитолина.

Украинка также отметила, что рассчитывала продолжить выступление в Цинциннати.

"Я очень хотела здесь сыграть. У меня, конечно, отличные воспоминания о выступлениях здесь и о том, как далеко я проходила на этом турнире. Два вечера назад я провела здесь отличный матч. Очень грустно сниматься с турнира на этом этапе", – добавила теннисистка.

Таким образом, Ван Сиюй получила место в 1/8 финала без проведения матча. Для Свитолиной турнир завершился после второго круга.

Следующим стартом украинки должен стать US Open. Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 13 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, Элина приняла неожиданное решение с Гаэлем Монфисом перед стартом на Открытом чемпионате США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!