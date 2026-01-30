Суперлига GGBET: расписание трансляций 31 января – 1 февраля
В субботу и воскресенье 31 января – 1 февраля в рамках регулярного чемпионата Суперлиги GGBET будет сыграно девять матчей. По четыре матча состоятся в Днепре и Ривне, а также еще одна игра будет сыграна в Ивано-Франковске. Трансляции матчей состоятся на трех разных телеканалах, а также на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.
Вашему вниманию расписание трансляций 11-го тура регулярного чемпионата Суперлиги:
31 января, суббота
13:00. "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" ("Киевстар ТВ")
14:00. "Киев-Баскет" – "Кривбасс" ("Киевстар ТВ")
15:00. "Прикарпатье-Говерла" – "Старый Луцк" (YouTube ФБУ)
16:00. "Запорожье – "Харьковские Соколы" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)
17:00. "Ривне" – "Нико-Баскет" (XSPORT, YouTube ФБУ)
1 февраля, воскресенье
13:00. "Днепр" – "Харьковские Соколы" ("Киевстар ТВ")
14:00. "Киев-Баскет" – "Нико-Баскет" (YouTube ФБУ)
16:00. "Запорожье" – "Черкаськи Мавпы" ("Киевстар ТВ")
17:00. "Ривне" – "Кривбасс" (XSPORT, YouTube ФБУ)
