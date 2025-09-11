Суперкомпьютер предсказал всех участников ЧМ-2026 по футболу и показал, где Украина

Аналитическая платформа Football Meets Data спрогнозировала, что сборная Украины останется одним из фаворитов плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. При этом команда в случае выхода на турнир автоматически окажется в четвёртой корзине жеребьёвки и получит соперников из числа топ-сборных.

По данным FMD, Украина имеет 69% шансов занять второе место в своей квалификационной группе, значительно опережая Исландию (30%). В стыках украинцы будут посеяны в первой корзине, что даёт им преимущество над соперниками, однако после успешной квалификации на ЧМ-2026 окажутся среди несеяных.

Что касается общей картины, в первую корзину попали хозяева турнира США, Мексика и Канада, а также Аргентина, Испания, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия и Германия — главные претенденты на трофей. Во второй оказались Хорватия, Марокко, Уругвай, Колумбия, Сенегал, Япония и другие команды, способные на громкие сенсации.

Третья корзина объединяет сборные Эквадора, Норвегии, Египта, Алжира, Кот-д’Ивуара, Туниса и Узбекистана, а четвёртая досталась аутсайдерам и плей-офф-участникам — среди них Саудовская Аравия, Ирак, Гана, Новая Зеландия, а также Италия, Турция, Сербия и Венесуэла.

Напомним, что встреча второго тура отбора на чемпионат мира по футболу-2026 Украина – Азербайджан неожиданно завершилась со счетом 1:1.В первой игре подопечные Реброва уступили Франции 0:2. В турнирной таблице наша команда с одним очком делит третье место с Азербайджаном.

Свой следующий матч "желто-синие" проведут 10 октября: на стадионе "Лаугардалсвёллур" в Рейкьявике против сборной Исландии.

