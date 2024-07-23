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Суперкомпьютер окончательно сказал, что будет с Украиной на Олимпиаде-2024

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,0 т.
Суперкомпьютер окончательно сказал, что будет с Украиной на Олимпиаде-2024

Украина на летней Олимпиаде-2024 в Париже выиграет 13 медалей, в том числе два "золота". Это прогнозирует суперкомпьютер компании Gracenote за несколько дней до начала Игр в столице Франции.

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Аналитики учли предварительные выступления стран на последних ОИ, чемпионатах и Кубках мира. В прогнозе не учтены возможные награды россиян и белорусов, выступающих во Франции как нейтральные спортсмены.

Согласно прогнозу наши олимпийцы займут 19-е место, опередив Эфиопию, но проиграв Новой Зеландии. По сравнению с прогнозом трехмесячной давности, в этот раз машина уверена, что Украину ожидает на одну меньше золотых медалей (было 3). Однако общее количество прогнозируемых наград не изменилось (13).

Суперкомпьютер окончательно сказал, что будет с Украиной на Олимпиаде-2024

Аналитики уверены, что XXXIII Летние Олимпийские игры выиграют Соединенные Штаты Америки, завоевав наибольшее количество медалей (112). Если сборная США оправдает эти ожидания, это будет означать восьмое подряд первое место в итоговом медальном зачете Летних игр.

Суперкомпьютер окончательно сказал, что будет с Украиной на Олимпиаде-2024

Китай финиширует вторым по общему количеству медалей, но может поспорить с США за первое место по золотым наградам.

Третьей идет Великобритания. Ожидается, что эта страна покажет такие же результаты, как и на последних Олимпийских играх. При этом Gracenote прогнозирует британцам на одну медаль меньше, чем в Токио.

Суперкомпьютер окончательно сказал, что будет с Украиной на Олимпиаде-2024

Как сообщал OBOZ.UA, многократная чемпионка Ямайки по легкой атлетики и действующая обладательница национального рекорда в метании молота Найока Клунис пропустит Олимпиаду-2024 в Париже из-за того, что Ассоциация легкой атлетики Ямайки (JAAA) не смогла заявить ее на Игры. JAAA заявила, что это ошибка возникла из-за урагана Берил, который прошел над страной в начале июля. Ее квоту отдали украинке-красавице.

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