Украина на летней Олимпиаде-2024 в Париже выиграет 13 медалей, в том числе два "золота". Это прогнозирует суперкомпьютер компании Gracenote за несколько дней до начала Игр в столице Франции.

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Аналитики учли предварительные выступления стран на последних ОИ, чемпионатах и Кубках мира. В прогнозе не учтены возможные награды россиян и белорусов, выступающих во Франции как нейтральные спортсмены.

Согласно прогнозу наши олимпийцы займут 19-е место, опередив Эфиопию, но проиграв Новой Зеландии. По сравнению с прогнозом трехмесячной давности, в этот раз машина уверена, что Украину ожидает на одну меньше золотых медалей (было 3). Однако общее количество прогнозируемых наград не изменилось (13).

Аналитики уверены, что XXXIII Летние Олимпийские игры выиграют Соединенные Штаты Америки, завоевав наибольшее количество медалей (112). Если сборная США оправдает эти ожидания, это будет означать восьмое подряд первое место в итоговом медальном зачете Летних игр.

Китай финиширует вторым по общему количеству медалей, но может поспорить с США за первое место по золотым наградам.

Третьей идет Великобритания. Ожидается, что эта страна покажет такие же результаты, как и на последних Олимпийских играх. При этом Gracenote прогнозирует британцам на одну медаль меньше, чем в Токио.

Как сообщал OBOZ.UA, многократная чемпионка Ямайки по легкой атлетики и действующая обладательница национального рекорда в метании молота Найока Клунис пропустит Олимпиаду-2024 в Париже из-за того, что Ассоциация легкой атлетики Ямайки (JAAA) не смогла заявить ее на Игры. JAAA заявила, что это ошибка возникла из-за урагана Берил, который прошел над страной в начале июля. Ее квоту отдали украинке-красавице.

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