Суперкомпьютер назвал неожиданного победителя Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" стал главным претендентом на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Это произошло после того, как англичане в первой встрече четвертьфинала турнира на своем боле разбил действующего обладателя трофея мадридский "Реал" – 3:0.

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Соответствующие расчеты произвел суперкомпьютер компании Opta, говорится на ее официальном сайте. "Арсенал" выбился в лидеры сред восьми участников розыгрыше главного клубного европейского турнира. На его итоговую победу машина дает 27,8%.

Это почти два процента больше, чем у "Барселоны". Тройку фаворитов Лиги чемпионов замыкает французский ПСЖ – после победы над "Астон Виллой" шансы на его успех оцениваются в 21,9%. 19,8% составляют шансы на то, что кубок заберет миланский "Интер".

Ответные поединки 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 15-16 апреля. В самом трудном положении находится дортмундская "Боруссия", которая перед домашней игрой проиграла в Барселоне одноименному суперклубу со счетом 0:4.

В полуфинале победитель пары "Барселона" – "Боруссия сыграет с "Интером" или "Баварией", а сильнейший в дуэли "Арсенал" – "Реал" выйдет на ПСЖ или "Виллу".

Как сообщал OBOZ.UA, в Лиге чемпионов произошло невероятное событие, автором которого стал полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс.

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