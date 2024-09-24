'Сумасшедший'. Камера словила, что делал Конор МакГрегор, во время боя Джошуа – Дюбуа

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор МакГрегор засветился на поединке между Энтони Джошуа и Даниелем Дюбуа. 35-летний уроженец Дублина попал в камеру в ключевых моментах боя между британскими супертяжами.

Видео дня

На видео было видно, что происходящее в битве знаменитых супертяжей для него оказалось большой неожиданностью. МакГрегор никак не ожидал, что Джошуа сперва упадет в нокдаун, а затем будет нокаутирован.

Конор вскакивал со своего места, прыгал, эмоционально размахивал руками. А когда случился нокаут, то просто схватился за голову. Телеканал DAZN, который организовывал трансляцию, назвал такую реакцию "сумасшедшей".

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) в прошлую субботу нанес сенсационное поражение бывшему обладателю титула Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Поединок за пояс, который ранее принадлежал Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

После боя бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) признался, что потерял 150 млн фунтов, которые он поставил на победу Энтони.

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