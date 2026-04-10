'Судья много раз посещала Москву': Гераскевич рассказал о самом болезненном в скандале с дисквалификацией на Олимпиаде, судебных исках и популярности сына в мире

Президент Всеукраинской федерации бобслея и скелетона Михаил Гераскевич вспомнил, как больно воспринял дисквалификацию своего сына Владислава на Олимпиаде-2026 из-за "шлема памяти". Ведь первый скелетонист страны был готов завоевывать медаль на своих третьих Играх, однако "позорное и несправедливое" решение МОК не позволило это сделать. Наставник сборной был уверен, что они докажут свою правоту в суде, но у судьи оказались связи с Россией.

В разговоре с OBOZ.UA Гераскевич-старший признался, что закалило сына и позволило выстоять в этой сложнейшей ситуации, вспомнил, как нервничали адвокаты МОК и не могли удержать бумаги, а Владислав утешал его и поддерживал. Также тренер рассказал о том, как люди узнавали сына на улицах в США и Бельгии, а приятными последствиями этой истории стали средства на долгожданное строительство стартовой эстакады на Киевщине.

– К сожалению, Владиславу не дали выступить на Олимпиаде в Италии, но этот скандал, насколько я понимаю, имел и хорошие последствия – в ближайшее время в Украине таки появится стартовая эстакада?

– Наконец мы имеем какие-то определенные стартовые средства. Конечно, этих средств не хватает, чтобы профинансировать полноценную эстакаду в том виде, в котором мы мечтаем. Но по крайней мере мы имеем возможность заложить фундамент и начать работу, а также оплатить проектные работы.

Мы заказали уже проектные работы на это совершенно новое сооружение. Есть наши друзья, с которыми мы сотрудничаем много лет, это молодые украинские архитекторы. Они, возможно, еще не очень известны, но очень прогрессивные, у них уже есть много проектов и в Европе, и в Украине. И они высказались по поводу своего видения этого сооружения, чтобы оно было более-менее безопасным, учитывая сегодняшнюю войну.

Мы видели много таких сооружений в Европе и видели их недостатки. Поэтому мы учли их и соответственно дали задание с учетом этих нюансов. Мы хотим построить такой объект, который будет одним из лучших в мире.

Сейчас подыскиваем место. У нас есть несколько вариантов. Там хорошие места, но условия не подходят, потому что, знаете, если в Украине государственная земля, то должен быть какой-то документ, который бы давал нам право установить сооружение и долгое время находиться там на законных основаниях. Поэтому мы сейчас подыскиваем самое удобное место. И верим, что эта эстакада появится уже в этом году. Мы надеемся на это.

У нас есть видение, где найти те средства, которых не хватает. Стоимость такой эстакады будет превышать 400 тысяч долларов, но она будет очень красивой и функциональной. И конечно, если все нам удастся, то на открытие мы пригласим все медиа Украины, чтобы разделить нашу радость.

На эту эстакаду мы хотели найти тренера, который будет работать в Украине круглогодично. Будем осуществлять набор детей и давать возможность всем желающим тренироваться именно по скелетону. Но она будет не только для скелетона. Эта эстакада будет очень удобна и комфортна также для тренировок по бобслею, и, возможно, санному спорту, потому что она будет на роликах. Но не только.

Эстакада будет очень хорошим вариантом для супер-профессиональных, специальных тренировок спринтеров и прыгунов в длину – мужчин и женщин. Мы подсчитали, что на ней мы сможем предоставить возможность для классных, специальных тренировок представителям Олимпийских игр, которые борются больше, чем 12 комплектов олимпийских наград. То есть, она будет очень мультиспортивная и мультифункциональная.

– Вы рассчитываете построить ее где-то на Киевщине?

– Мы бы хотели где-то в городе Киеве, потому что это была бы удобная логистика для родителей, которые привозят детей. Было бы удобно, чтобы где-то была станция метро, развязка и какой-то паркинг. Ну и, конечно, чтобы была возможность создания охраны или хотя бы пользоваться услугами той охраны, которая уже есть на этих площадях.

Потому что эстакада – очень дорогостоящий объект, и нам не хотелось бы, чтобы какие-то варвары его разрушили или повредили, или еще что-то сделали. Потому что, к сожалению, кроме очень большой поддержки украинского народа, мы имеем и достаточно большое количество тех, кому мы как кость посреди горла. Поэтому должны создать меры безопасности как для себя, так и для своих детей. Но проект есть, и мы верим, что нам удастся его скоро реализовать.

– Фотографии, где вы были в отчаянии после запрета на выступление для Владислава, облетели весь мир. А какие мысли тогда крутились у вас в голове? О чем вы думали – как человек, как тренер, как отец, который воспитал такого сильного спортсмена? Ведь предыдущие заезды были очень быстрые, а тут – и не дают выступить.

– Самым болезненным было то, что мы потеряли шанс получить награду, медаль для страны, потому что значительная часть финансирования нашего вида спорта была именно за счет украинских налогоплательщиков. И поэтому было очень больно, что мы не можем воплотить, не можем реализовать работу всех украинцев, каждый из которых, собственно, оплатил нашу подготовку. И тем более мы видели, что мы способны взять медаль. Эта боль никуда не ушла, она до сих пор есть, мы просто научились с ней жить.

Также было очень больно за работу всей команды, потому что была сделана очень большая работа, это не четыре года, а гораздо больше. Вот как заметил Вадим Маркович Гутцайт, что Александр Абраменко шел три Олимпиады без наград и только на четвертой и пятой получил медали.

То есть речь шла о работе всей жизни, речь шла об очень огромных ресурсах, которые были вложены. И это все было отменено одним решением, незаконным решением, ведь дисквалификация состоялась не за нарушение, а за намерение выступить в шлеме.

То есть, это самое суровое наказание, которое может быть на Олимпийских играх. Его всегда дают или за нарушение антидопинговых правил, или когда атлет создает опасные действия, которые вредят здоровью или жизни других спортсменов. Только за это дают дисквалификацию. А дисквалификацию за намерение – это было очень несправедливое, очень болезненное, очень жесткое наказание за то действие, которое мы не сделали.

Мы надеялись до последнего, что в Международном олимпийском комитете найдется хотя бы один человек, который трезво подумает о своих действиях, о последствиях для репутации МОК, для всего мирового олимпийского движения. Но, к сожалению, мы не увидели такого человека.

МОК продемонстрировал все признаки диктатуры, которая подчинена каким-то своим собственным законам, но не здравому смыслу и не духу Олимпийских игр.

– Да, это было огромным разочарованием. И спортивный арбитражный суд, который оправдал решение МОК, был полным разочарованием.

– Я присутствовал на суде, и все аргументы наших юристов, Владислава, который очень много говорил во время заседания, были абсолютно убедительны. Мы видели, что во второй половине суда юристы, которые защищали МОК и Международную федерацию бобслея и скелетона, сильно нервничали, они не могли взять бумаги, которые выпадали из рук. И мы были абсолютно уверены, что получим решение, которое отменит эту позорную дисквалификацию.

Но судья, которая, как оказывается, до этого много раз посещала Москву, вынесла решение, которое подтвердило дисквалификацию. Является ли это хорошей страницей в ее карьере? Пожалуй, не очень хорошей, но жизнь покажет, потому что наши немецкие юристы готовят целый ряд исков. Мы пока что не можем говорить о них, но мы надеемся, что в течение двух-трех лет получим оправдание.

– Вы воспитали сильного и умного спортсмена, но, когда на Олимпиаде-2026 происходил весь этот скандал со шлемом и отстранение от соревнований, как вы его поддерживали как отец, находили нужные слова? Ведь ребенок все равно остается ребенком, сколько бы лет ему ни было.

– Знаете, кроме огромного спортивного жизненного опыта, Владислав получил хорошее образование. Он окончил украинский физико-математический лицей, он закончил факультет физики университета Шевченко, также он принимал активное участие в общественной жизни Украины. Вы видели на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда, несмотря на то, что это был Китай, где политическая деятельность категорически запрещена, если не идет в ногу с Коммунистической партией страны. И он все равно вышел с табличкой "Нет войне в Украине!"

Все эти четыре года он проявлял очень активную гражданскую позицию, патриотическую позицию, также как руководитель благотворительного фонда, он очень много общался с нашими друзьями военными. Многих друзей мы, к сожалению, уже потеряли навсегда, многие из них получили очень серьезные ранения. И эти все моменты в биографии Владислава закалили его.

И когда сейчас мы видим огромный хейт в соцсетях, Владислав шутит: я четыре года в Твиттере, я видел, какой был хейт на наши лучшие и крупнейшие волонтерские фонды, на благотворительные фонды Украины, на наших крупнейших волонтеров, я видел, как они с этим справляются, и хорошо научился.

Также Влад, когда у него есть свободная минута, а сейчас их гораздо меньше, он очень много играет в шахматы, в быстрые шахматы на сайте Всемирной федерации. И все эти моменты, которые я перечислил, они создают в его видении, в его поведении комбинации, шахматные комбинации, где он, как показывает жизнь, очень умело играет партию и уклоняется от тех событий, которые способны привести к поражению.

Поэтому для него это абсолютно нормальная среда, и в той ситуации на Олимпиаде не я его утешал, а он утешал меня. И он помогает мне справляться с тем моим восприятием негатива, который на него сейчас падает. И он всегда меня подбадривает, всегда подсказывает, как надо делать, что надо делать, всегда меня поддерживает в этом направлении. И я у него сейчас учусь, а не он у меня.

– Ну да, и благодаря такой стойкости и позиции Владислава в медиа по всему миру рассказывали о Гераскевиче, его поступке, погибших спортсменах и Украине.

– Это было больно, но мы получили огромную поддержку. Сейчас Влад был в Нью-Йорке и выступал в ООН, посетил Брюссель, где участвовал в круглом столе с лидерами Европарламента.

И Влад говорит, что и в Нью-Йорке, и в Брюсселе, если он находил несколько минут или передвигался где-то по улице, ехал на встречу с кем-то, многие люди на улицах узнавали его, поддерживали. Говорит: "Я не слышал ни одного критического замечания в свой адрес. Только огромный респект, огромная поддержка".

Поэтому, когда-то нам Иван Франко писал "лупайте эту скалу", а оказывается, что это не скала, а большая куча. И мы должны эту кучу вычистить.

