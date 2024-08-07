'Судьи не обращали внимания': украинский спортсмен без результата вылетед с Олимпиады-2024

Украинский легкоатлет Андрей Проценко не смог пробиться в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. Наш соотечественник вылетел с турнира, не сумев взять планку на первой же отметке.

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Проценко совершил три попытки прыгнуть на 2 метра 15 сантиметра. Однако каждый раз 36-летний уроженец Херсона цеплял планку и она не удерживалась в вертикальном положении. Украинец стал одним из трех спортсменов, которым не покорилась первая же высота, и он без результата завершил свои выступления в столице Франции.

В комментарии "Суспильному Спорт" Проценко отметил, что ему не удалось как следует поймать ритм. "Это очень огорчает. Готовность была, не удалось распрыгаться. Не повезло с сектором, с моей ноги прыгали только двое, и судьи на это не обращали внимания. В основном все прыгали с другой ноги. Но это не оправдание, прыгать мог. Очень хотелось попасть в финал, чтобы закончить этот сезон на хорошей ноте", – сказал Андрей.

Таким образом он повторил неудачу Юлии Левченко, которая в прыжках в высоту у девушек также покинула Олимпиаду без результата. Отметим, что в мужской финал в этой дисциплине пробился Олег Дорощук. При этом никто из спортсменов не выполнил квалификационный норматив 2,29 метра.

Как сообщал OBOZ.UA, украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали "золото" и "бронзу" соответственно на Олимпиаде-2024 в секторе для прыжков в высотку.

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