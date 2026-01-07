Выйдут ли украинцы против российских флагов: глава НОК рассказал о бойкоте турниров с атлетами из РФ, за который получил угрозы, и встрече в МОК

В конце 2025-го Международный олимпийский комитет и некоторые международные федерации позволили россиянам соревноваться под национальными флагами на определенных турнирах. Преимущественно это касается юниоров, но например в дзюдо окончательно амнистировали и взрослых атлетов страны-агрессора. За рубежом отношение к войне в Украине постепенно меняется, поэтому в этом году наших спортсменов и федерации ждет немало вызовов. В частности надо решить, ехать ли на Юношеские Олимпийские игры в Сенегал, где РФ и РБ будут выступать со своей символикой.

Во время Форума атлетов президент НОК Вадим Гутцайт вспомнил, какие были приложены усилия, чтобы отстранить атлетов из стран-агрессорок от соревнований, в том числе и от Олимпиады-2024, признался, почему ему поступали угрозы и стоит или нет соревноваться с россиянами и белорусами без нейтрального статуса.

"Это беспрецедентная ситуация, когда почти четыре года весь мир не видел флагов россиян и белорусов, а также почти не видел и спортсменов. Потому что не только я, но и определенное количество атлетов, которые открыто боролись против их допусков к международным соревнованиям. Об этом тоже надо честно говорить, ведь некоторые спортсмены молчали, а некоторые – хотели наладить свою жизнь где-то в других странах. Но были атлеты и внутри страны, и за рубежом, которые не говорили, а кричали, чтобы не допускали представителей стран-агрессорок. И боролись", – отметил Гутцайт.

"Были и украинские федерации, которые работали, а не ждали – допустят или не допустят. Поэтому это беспрецедентно, что четыре года их не было. Но, к сожалению политика в мире тоже меняется. Мы чувствуем это, и все мы видим, что и Международная федерация дзюдо, которая начала с белорусов, а сейчас, возможно, и россиян уже начнут допускать к соревнованиям под своим флагом. Хотя и действует рекомендация рекомендация МОК относительно выступлений РФ и РБ под своими флагами", – подчеркнул глава НОК.

В сентябре Вадим Гутцайт с командой были на встрече в Международном олимпийском комитете, где Вадим Маркович тоже поднял этот вопрос, мол, существует же рекомендация, как же тогда возможно, что некоторые федерации все равно допускают к соревнованиям белорусов и россиян со своей национальной символикой.

"А они сказали, что мы же просто дали рекомендацию, а каждая международная федерация выбирает собственные пути – допускать или нет. То есть, я уже спросил, то они не обращают внимание на вашу рекомендацию. А почему тогда мы, как Национальный олимпийский комитет, когда вы дали нам рекомендации поменять устав, сделали это, ведь мы понимаем, что мы – одна команда. А почему тогда они? Ну, это такие риторические вопросы, но мы видим, как и в мире меняется отношение к нам", – считает Гутцайт.

"Если в первые годы войны мы были на всех первых полосах, то сейчас это уже не так. Раньше я почти каждый день общался и с министрами, и с президентами международных федераций, и со своими коллегами из олимпийских комитетов, и мы объединялись и работали. А сейчас все по-другому... Все видят, что происходит и с США, которые являются одними из наших главных партнеров, но они сейчас больше уделяют какое-то внимание РФ, чем нам, или заставляют нас к некоторым вещам, с которыми мы не согласны", – рассказал чиновник.

Недавно стало известно, что на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре уже принято решение допустить детей россиян и белорусов под своими флагами. Этот вопрос также поднимался в сентябре во время визита украинской делегации в МОК и Гутцайт отметил, что пусть они продолжают выступать под нейтральным флагом.

"В МОК ответили, что они не имеют отношения к войне и нет мероприятий, где они присутствовали бы и поддержали ее. Но, что нам нужно делать? Продолжать на каждом уровне как-то влиять на этот вопрос, потому что все равно это зависит от каждой федерации. Конечно, хорошо, если есть такой сильный президент, как Себастьян Коу в легкой атлетике, который во время войны был в Киеве и встречался с президентом Владимиром Зеленским. И он был во Львове на чемпионате Украины. И он до сих пор еще не допускает россиян и белорусов вообще, под любым флагом", – подчеркнул Гутцайт.

Также глава НОК отметил президента Международной федерации хоккея, ведь они решили не допускать к Олимпиаде хоккейные сборные РФ и РБ. Такая же ситуация и в биатлоне, где до сих пор не соревнуются представители стран-агрессорок. А есть пророссийские федерации – такие, как дзюдо, борьба и фехтование, в которых облегчают ситуацию для посланцев Путина и Лукашенко. Но все равно надо работать.

Вадим Гутцайт подчеркнул, что в ближайшее время нужно решить, поедет ли Украина на Юношеские Олимпийские игры в Сенегале в 2026 году, где будут российские и белорусские флаги.

"Это очень сложный вопрос. Когда в начале полномасштабной войны их впервые допустили, а я тогда был министром и принял решение, что мы будем бойкотировать все соревнования с их участием, я ночью и не спал, потому что получал столько угроз и внутри Украины. Сколько тогда на меня грязи оказалось: и что я могильщик украинского спорта, и что это выстрел в ногу, и что нам нужно выступать. Но потом, когда на Олимпиаде россиян и белорусов не было, то все забыли, сколько мы работали над этим вопросом. Все говорили: о, молодцы чиновники", – вспомнил глава НОК.

Впоследствии, конечно, этот приказ эволюционировал, украинцы в большинстве видов соревновались только с "нейтральными" атлетами РФ и РБ, а недавно министр молодежи и спорта Матвей Бедный анонсировал изменения в приказ от июля 2023 года, согласно которому украинским атлетам было запрещено соревноваться на международной арене с россиянами и белорусами, если те выступают с собственной национальной символикой. Будет создана наблюдательная комиссия, которая будет рассматривать каждый конкретный случай.

"Но комиссия только дает рекомендации, а решение все равно принимает руководство Министерства молодежи и спорта. И я уже прочитал, что будет изменен этот приказ, и считаю, что это правильно, что нам все равно нужно двигаться. Ведь сейчас начнут по всем видам появляться россияне и белорусы и что – мы закрываем нашу молодежь и не едем?" – задался вопросом Гутцайт.

"Считаю, что тот бойкот был правильный, и успех был. Но сегодня, после четырех лет войны, он будет уже недейственный, потому что все привыкли к той войне и считают, будто это уже норма. А еще Палестина, Израиль. Мне недавно звонил один президент международной федерации и сказал: я хочу, чтобы вы знали, что мы еще держимся и мы не допускаем. Но мне уже писем 15 пришло, почему Израиль не отстраняют, а Россию – отстранили. Хотя это на Израиль напали. Вы видите, как все перекручивается?", – подчеркнул глава НОК.

