'Старый Луцк' победил 'Черкаськи Мавпы' и сохранил шансы на плей-офф Суперлиги GGBET

Баскетбольный клуб Старый Луцк одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET против Черкасских Мавп, одолев прямого конкурента за место в плей-офф со счетом 86:74.

Команда Никиты Воеводы завладела преимуществом на старте матча и лидировала в счете до финальной сирены. Максимальное лидерство лучан в этом матче в третьей четверти достигло 23 очков. Мавпы не смогли остановить американское трио соперников, проиграли противостояние в трехсекундной и не смогли найти энергию для камбека в этом матче.

Лучшим игроком стал защитник Старого Луцка Лоренцо Андерсон, который набрал 27 очков, сделал 8 подборов и 6 передач, повторив рекорд сезона по рейтингу эффективности — 37 баллов.

Старый Луцк выиграл сезонную серию у Мавп (2-1) и сохранил шансы на попадание в плей-офф Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Старый Луцк — Черкасские Мавпы 86:74 (25:15, 22:17, 21:21, 18:21)

Старый Луцк: Андерсон 27 + 8 подборов + 6 передач + 2 перехвата, Рой 18 + 5 перехватов, Мур 18 + 8 подборов - 5 потерь, Дюпин 11 + 8 подборов, Лесик 8 + 7 подборов — старт, Товкач 2, Горобченко 0, Михайлов 0, Третьяк 0, Троцик 0

Черкасские Мавпы: Марченко 11 + 5 подборов, Холод 11, Кошеватский 11 + 6 передач + 5 подборов, Гемлин 4, Упырь 2 — старт, Дибиамака 23, Пирогов 8, Голенков 4, Фесун 0