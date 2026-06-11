Стартовал чемпионат мира по футболу-2026. Лучшие фото и видео церемонии открытия

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико с масштабной церемонией открытия. Турнир впервые проходит сразу в трёх странах и собрал рекордные 48 сборных.

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Открытие в Мехико объединило элементы культурного наследия майя и ацтеков с современным музыкальным шоу.

На поле выступили сотни танцоров в традиционных костюмах, а центральной частью композиции стала гигантская копия Кубка мира в стилистике мексиканского декоративного искусства papel picado.

В музыкальной программе приняли участие Шакира и Burna Boy, исполнившие композицию "Dai Dai", Андреа Бочелли вместе с Дэвидом Гетта с гимном турнира "DNA", а также группа Mana с песней "Oye Mi Amor". Дополнительно выступили Дэнни Оушен, Белинда и Лила Даунс.

Сразу после завершения церемонии на поле вышли сборные Мексики и ЮАР, открыв турнир официальным матчем. Организаторы также предусмотрели ещё две церемонии открытия: 12 июня в Торонто перед игрой Канада – Босния и Герцеговина и в Лос-Анджелесе перед матчем США – Парагвай.

Чемпионат мира продлится до 19 июля. В турнире участвуют 48 команд, сборная Украины не прошла квалификацию, проиграв в полуфинале Швеции.

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