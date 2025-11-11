Стартовал чемпионат мужской баскетбольной Суперлиги Украины, которая впервые увеличилась до 10 клубов. К постоянным представителям Суперлиги – "Днепру", "Киев-Баскету", "Черкаським Мавпам", "Ривне", "Кривбассу", "Старому Луцку", "Запорожью", "Прикарпатью-Говерле" – добавились финалисты высшей лиги прошлого сезона – "Харьковские Соколы" и "Нико-Баскет" (Николаев).

Регулярный чемпионат проходит в три круга. По их итогам определяют 8 сильнейших клубов, которые поведут борьбу за медали в плей-офф. Матчи чемпионата вновь пройдут в формате туров. В каждом туре четыре команды сыграют в одном городе, четыре – в другом, а два клуба встретятся между собой в отдельном матче. Первые два тура прошли в Черкассах и Киеве.

"Золотой дубль" "Днепра"

Напомню, чемпионом сезона-2024/2025 во второй раз подряд и третий за последние шесть лет стали баскетболисты "Днепра", причем подопечные Владимира Коваля не знали поражений во всех матчах чемпионата. Стали днепряне и обладателями Кубка страны, также во второй раз подряд. К слову, новый чемпионат "Днепр" также начал с победы – над "Черкаськими Мавпами" (72:62) в гостях.

По результатам прошлого чемпионата была определена символическая сборная сезона, в которую вошли лучшие защитник, форвард и центровой лиги, а также самый результативный и самый ценный игрок чемпионата. Вот лауреаты: Павел Буренко (30 матчей – "Киев-Баскет"), Михаил Бублик (30 матчей – "Кривбасс"), Владимир Конев (33 матча – "Днепр"), Станислав Тимофеенко (35 матчей – "Днепр"), Андрей Агафонов (34 матчей – "Черкаськи Мавпы").

Чемпионы баскетбольной суперлиги Украины

"Будивельник" – 11 раз, "Азовмаш" – 7, БК "Одесса" – 4, БК "Днепр" – 3, "Химик" (Южное) – 3, БК "Киев" – 2, БК "Донецк" – 1.

Чемпионы Европы

Сборная Германии во второй раз в своей истории, через 32 года после предыдущего триумфа, выиграла Евробаскет. Немецкие баскетболисты преодолели весь путь на Евробаскете-2025 без поражений, выиграв пять матчей в группе и три в плей-офф. В четвертьфинале немцы победили сборную Словении – 99:91, в полуфинале одолели команду Финляндии – 92:89, а в финале оказались сильнее баскетболистов Турции – 88:83. В игре за бронзовые награды баскетболисты Греции победили сборную Финляндии – 91:89.

Сложный путь в финальный турнир ЧМ-2027

Мужская баскетбольная сборная Украины выиграла свою группу пре-квалификации ранней стадии отбора на ЧМ-2027. В группе второго раунда пре-квалификации наша команда заняла первое место. В стартовом поединке "желто-синие" уступили сборной Швейцарии – 64:66, но в повторной игре взяли реванш – 73:69. Затем дважды подопечные Айнарса Багатскиса победили сборную Словакии – 80:71 и 98:86.

Заняв первое место в своей группе, наша сборная вышла в основной раунд отбора, который состоит из двух этапов. Теперь в группе А нашими соперниками будут команды Дании, Испании и Грузии. Первый матч – 27 ноября в Грузии, 30-го числа принимаем Данию. Остальные игры пройдут в следующем году: 27 февраля принимаем Испанию, 2 марта играем с пиренейцами в гостях, 2 июля домашний поединок против Грузии и 5 июля отправляемся на выезд к Дании.

В следующий этап выходят три лучшие сборные этой группы из четырех команд. Там они встретятся с тремя лучшими сборными группы В, в которой выступают Греция, Черногория, Португалия и Румыния. При этом результаты матчей первого этапа команд, которые проходят дальше, сохраняются. Матчи второго этапа запланированы на 28 и 31 августа, 26 и 29 ноября 2026 года, а также 26 февраля и 1 марта 2027 года.

В финальную часть ЧМ-2027 выйдут три лучшие сборные из шести каждой группы второго этапа. Самым титулованным соперником сборной Украины, которая в рейтинге ФИФА занимает 37-е место, является команда Испания – пятое место в рейтинге ФИБА. У сборной Грузии – 24-я позиция, Дания – 59-я, Греция – 13-я, Черногория – 16-я, Португалия – 56-я, Румыния – 63-я.

Таким образом, из восьми команд – Испания, Грузия, Украина, Дания, Греция, Черногория, Португалия, Румыния – три попадут на ЧМ-2027. Как видим, путь на мировые баскетбольные смотрины очень сложный. Пожелаем сборной Украины его преодолеть. К слову, всего один раз сборная Украины участвовала в финальном турнире мирового чемпионата – в 2014 году наша команда заняла 18-е место в турнире с участием 24-х сборных.