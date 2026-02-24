Стало плохо в гонке. Лидер Кубка мира по биатлону перенес операцию на сердце и досрочно завершил сезон

Итальянскому биатлонисту Томмазо Джакомель сделали операцию после резкого ухудшения состояния во время масс-старта на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Он пропустит этап Кубка мира в Контиолахти и не продолжит сезон до получения разрешения врачей.

21 февраля во время олимпийской гонки спортсмен лидировал после двух огневых рубежей, однако на дистанции почувствовал недомогание и был вынужден сойти.

24 февраля Федерация зимних видов спорта Италии сообщила, что Джакомель прошел обследование в миланской клинике Galeazzi. КТ, МРТ и максимальный тест с нагрузкой отклонений не выявили.

При дополнительном электрофизиологическом исследовании врачи обнаружили нарушение электрической проводимости в предсердии. Было принято решение провести абляцию: операция уже выполнена и прошла успешно. Выписка запланирована на четверг, контрольное обследование назначено через две недели. К тренировкам он сможет вернуться только после допуска медиков.

Для справки: абляция — это малоинвазивный метод лечения в медицине, предусматривающий прицельное разрушение (деструкцию) патологических тканей, чаще всего в сердце, без открытой операции

В своих социальных сетях биатлонист пояснил, что после второй стрельбы его организм "перестал нормально работать", стало трудно дышать и двигаться. Он отметил, что пытался продолжать гонку в медленном темпе, но "тело не позволяло ехать дальше", и назвал произошедшее самым тяжелым ощущением в жизни. Также спортсмен добавил, что намерен восстановиться и вернуться к соревнованиям.

В телетрансляции сам момент схода не попал. Режиссеры лишь показали короткий кадр, где спортсмен сидит на снегу и тяжело дышит.

Напомним, что до своей операции 25-летний итальянец являлся действующим лидером зачета Кубка мира в спринте. В общем зачете Джакомо шел вторым.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2026-го Джакомель выиграл гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе и стал первым представителем Италии за 36 лет, который возглавил общий зачет Кубка мира. В последний раз желтый биб лидера итальянец надевал в прошлом веке (Йоган Пасслер).

