Стало известно, сколько зарабатывают футболисты сборной Украины в американских клубах

Ассоциация футболистов Главной лиги соккера (MLS) – элитный футбольный дивизион США – опубликовала обновлённые данные о доходах игроков в североамериканской лиге. В список попали и представители сборной Украины — Евгений Чеберко и Александр Сваток, выступающие за клубы из США.

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Согласно опубликованной информации, защитник "Коламбус Крю" Евгений Чеберко получает $610 тысяч в год в виде базовой зарплаты, а его общая гарантированная компенсация составляет $658 тысяч. В неё входят не только оклад, но и подписные бонусы, а также маркетинговые выплаты.

Александр Сваток, защищающий цвета "Остина", зарабатывает немного меньше — $500 тысяч базовой зарплаты и $505 тысяч гарантированной суммы. Эти показатели актуальны по состоянию на 23 мая 2025 года.

Не отстает по заработку и защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков. 22-летнему уроженцу Горловки платят 550 000 долларов базы и 613 000 долларов гарантированной компенсации.

На фоне украинцев особенно выделяются мировые звёзды, выступающие в MLS. Лионель Месси остаётся безусловным лидером по доходам: в "Интер Майами" он получает $12 млн зарплаты, а его общая компенсация достигает $20,45 млн в год.

Также в десятку самых высокооплачиваемых игроков лиги вошли:

Лоренцо Инсинье ("Торонто") — $15,4 млн

Серхио Бускетс ("Интер Майами") — $8,77 млн

Мигель Альмирон ("Атланта") — $7,87 млн

Ирвинг Лосано ("Сан-Диего") — $7,63 млн

Федерико Бернардески ("Торонто") — $6,3 млн

Эмиль Форсберг ("Нью-Йорк Ред Буллс") — $6,04 млн

Жорди Альба ("Интер Майами") — $6 млн

Рикард Пуч ("Лос-Анджелес Гэлакси") — $5,8 млн

Жонатан Бамба ("Чикаго") — $5,6 млн

Как сообщал OBOZ.UA, украинский защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков забил потрясающий гол с 25 метров в Главной лиге соккера (MLS) в США. 21-летний футболист молодежной сборной Украины в своем дебютном матче отметился в игре против "Сан-Диего" (2:3).

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