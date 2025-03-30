Футболист сборной Украины забил фантастический гол с 25 метров в своем дебютном матче за американский клуб. Видео

Украинский защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков забил потрясающий гол с 25 метров в Главной лиге соккера (MLS) в США. 21-летний футболист молодежной сборной Украины в своем дебютном матче отметился в игре против "Сан-Диего" (2:3).

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На 43-й минуте, проигрывая 03, уроженец Горловки получил мяч недалеко от штрафной площадки и решился на дальний удар. После мощнейшего "выстрела" украинца круглый снаряд от перекладины влетел в сетку. Звук от попадания в каркас было отчетливо слышно на весь стадион.

Для справки: Свою карьеру Артём начал в академии футбольного клуба "Днепр", где тренировался с 2016 по 2020 год. В августе 2020 года он подписал первый профессиональный контракт с командой "Ингулец".

В своём первом сезоне в клубе он в основном играл за юношескую команду, но также успел провести несколько матчей за молодёжку. В следующем сезоне он продолжил играть за юниоров, но в ноябре 2021 года дебютировал в основной команде в игре против "Шахтёра".

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